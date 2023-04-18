تجارة خارجية: تسجيل عجز ب11 مليار دولار خلال عام 2017

الجزائر- تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 11،19 مليار دولار بنهاية 2017 مقابل عجز ب17،06 مليار دولار في 2016، أي بتراجع نسبته 34،4 بالمائة بقيمة 5،87 مليار دولار، حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك.

وارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ لتصل إلى 34،76 مليار دولار في 2017 مقابل 30،02 مليار دولار في 2016، بزيادة 4،74 مليار دولار (+15،8 بالمائة)، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك.

وفي مقابل ذلك، انخفضت الواردات إلى 45،95 مليار دولار مقابل 47،08 مليار دولار بتراجع قيمته 1،13 مليار دولار (-2،4 بالمائة)، حسب نفس المصدر.

وبخصوص مستوى تغطية الصادرات للواردات، تظهر بيانات الجمارك انه انتقل من 64 بالمائة في 2016 إلى 76 بالمائة في 2017.

وتمثل المحروقات الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر للخارج في 2017 (94،54 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) لتبلغ 32،86 مليار دولار مقابل 28،22 مليار دولار أي بزيادة ب4،64 مليار دولار (+16،45 بالمائة) مقارنة ب2016، بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتظل الصادرات خارج المحروقات هامشية حيث قدرت العام الماضي ب1،89 مليار دولار بارتفاع 5،21 بالمائة مقارنة ب2016.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 1،38 مليار دولار (مقابل 1،32 مليار دولار)، مواد غذائية بقيمة 348 مليون دولار (مقابل 327 مليون دولار)، تجهيزات صناعية ب74 مليون دولار (مقابل 54 مليون دولار)، مواد خام ب73 مليون دولار (مقابل 84 مليون دولار) وسلع استهلاكية غير غذائية ب20 مليون دولار (مقابل 19 مليون دولار).

ارتفاع ملحوظ في واردات الوقود

وفيما يتعلق بالواردات، أظهرت نفس البيانات الجمركية ارتفاعا في فئة منتجات الطاقة والزيوت (الوقود)، فئة التجهيزات الفلاحية، المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية.

وتم استيراد منتجات الطاقة والزيوت بقيمة قاربت 2 مليار دولار في 2017 مقارنة ب1،6 مليار دولار في 2016 (+23،5 بالمائة)، التجهيزات الفلاحية بقيمة 611 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار (+21،5 بالمائة)، السلع الغذائية ب8،43 مليار دولار مقابل 8،22 مليار دولار (+2،6 بالمائة)، وكذا السلع الاستهلاكية غير الغذائية ب8،45 مليار دولار مقابل 8،34 مليار دولار (+1،34 بالمائة).

وبالموازاة مع ذلك، تم تسجيل تراجع في فاتورة استيراد التجهيزات الصناعية التي بلغت 13،96 مليار دولار مقابل 15،41 مليار دولار (-9،41 بالمائة)، المواد نصف المصنعة التي تقدر ب10،98 مليار دولار مقابل 11،43 مليار دولار (-4 بالمائة) والمواد الخام ب1،52 مليار دولار مقابل 1،56 مليار دولار (-2،5 بالمائة).

وبالنسبة لنمط تمويل عمليات الاستيرادي فقد تم دفع ما قيمته 28،04 مليار دولار نقدا من إجمالي 45،95 مليار دولار، بينما تم تمويل ما تبقى بالاعتماد على القروض (16،26 مليار دولار) وباللجوء إلى الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة (14 مليار دولار) ووسائل دفع أخرى (1،64 مليار دولار.

عن الشركاء التجاريين للجزائري تظهر بيانات الجمارك تصدر إيطاليا قائمة زبائن البلاد في 2017 ب5،55 مليار دولار (16 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب4،5 مليار دولار (13 بالمائة) وإسبانيا ب4،11 مليار دولار (12 بالمائة) والولايات المتحدة ب3،4 مليار دولار (9،7 بالمائة) والبرازيل ب2،08 مليار دولار (6 بالمائة).

وحافظت من جانب آخر الصين على ريادتها لقائمة أهم الممونين، وذلك للعام الخامس عل التوالي، حيث قامت الجزائر باستيراد 8،31 مليار دولار من السلع الصينية في 2017 (18،1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات) لتأتي فرنسا ثانية في هذه القائمة ب3،75 مليار دولار (8،2 بالمائة) متبوعة بألمانيا ب3،21 مليار دولار (7 بالمائة) وإسبانيا ب3،13 مليار دولار (6،8 بالمائة).