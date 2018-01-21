حزب العمال يثمن تعليمة رئيس الجمهورية فيما يخص تطبيق الشراكة المؤسساتية

و لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الرئيس بوتفليقة " أوقف ،في الواقع الشروع في تصفية القطاع العمومي" .
و أشارت إلى أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار و الذي يخص ملف فتح رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية للخواص بأنه "يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي".
و قالت في هذا الصدد أنه "كنا دائما على يقين بأنه لا توجد سياسات حتمية و أن التعبئة الشعبية الواسعة يمكن أن تتلاقى في أعلى الهرم السياسي في الدولة"، مضيفة أن"الحل الحقيقي و الدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي الذي يستهدف حتى المستشفيات و المرافق العمومية و سحب قانون الاستثمار و سحب المواد التي وصفتها ب"اللاوطنية" التي جاءت في قانون المالية 2018".
وفي السياق ذاته، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال من رئيس الجمهورية، إلغاء القانون 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم وتسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا إلغاء مجلس مساهمات الدولة.
و أشارت السيدة حنون إلى أن الجزائر بحاجة لسياسة اقتصادية "متلاحمة و متجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة".
و من جهة أخرى، و لدى تطرقها إلى الأوضاع السائدة بالجزائر، لا سيما الاضرابات و الاحتجاجات، دعت السيدة حنون رئيس الجمهورية بأخذ بعين الاعتبار المشاكل في شتى القطاعات و ذلك عن طريق إيجاد حلول ترضي الجميع.