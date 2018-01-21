حزب العمال يثمن تعليمة رئيس الجمهورية فيما يخص تطبيق الشراكة المؤسساتية

الجزائر- ثمن حزب العمال يوم الأحد بالجزائر العاصمة تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة التي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة.

و لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الرئيس بوتفليقة " أوقف ،في الواقع الشروع في تصفية القطاع العمومي" .

و أشارت إلى أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار و الذي يخص ملف فتح رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية للخواص بأنه "يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي".

و قالت في هذا الصدد أنه "كنا دائما على يقين بأنه لا توجد سياسات حتمية و أن التعبئة الشعبية الواسعة يمكن أن تتلاقى في أعلى الهرم السياسي في الدولة"، مضيفة أن"الحل الحقيقي و الدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي الذي يستهدف حتى المستشفيات و المرافق العمومية و سحب قانون الاستثمار و سحب المواد التي وصفتها ب"اللاوطنية" التي جاءت في قانون المالية 2018".

وفي السياق ذاته، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال من رئيس الجمهورية، إلغاء القانون 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم وتسيير و خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا إلغاء مجلس مساهمات الدولة.

و أشارت السيدة حنون إلى أن الجزائر بحاجة لسياسة اقتصادية "متلاحمة و متجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة".

و من جهة أخرى، و لدى تطرقها إلى الأوضاع السائدة بالجزائر، لا سيما الاضرابات و الاحتجاجات، دعت السيدة حنون رئيس الجمهورية بأخذ بعين الاعتبار المشاكل في شتى القطاعات و ذلك عن طريق إيجاد حلول ترضي الجميع.