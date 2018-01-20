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ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 312 مرات
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص &quot;وثيقة مرجعية&quot; بحاجة إلى قانون

الجزائر -  أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "وثيقة توجيهية" بحاجة إلى قانون.

وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقاب اختتام أشغال الدورة العادية  الرابعة للمجلس الوطني للحزب, أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "وثيقة توجيهية", مبرزا ان "الدولة  تسير بالقوانين".   

وبعد أن ذكر بمختلف القوانين المتعلقة بمجال الخوصصة بداية من سنة 1995 إلى غاية 2002, أشار الأمين العام إلى أن "البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي".

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وقال في هذا السياق ان "رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اصدر تعليمة يقول فيها أن الشراكة ينبغي أن تكون بموافقته, وبذلك يكون قد فصل في الأمر".  

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من جهة أخرى, ذكر السيد أويحيى أن "قانون المالية لسنة 2018 قد تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان بعجز يبلغ 1800 مليار دينار", لافتا إلى أنه "حتى وإن  ارتفع سعر برميل النفط إلى 65 أو 70 دولارا,  فان ذلك لن يحل الأزمة".

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ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 13:16     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 312 مرة   شارك

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