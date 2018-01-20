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قيطوني يشارك يوم الأحد بمسقط في اجتماع لجنة متابعة منظمة أوبك-ودول من  خارج أوبك   

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 09:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرات
قيطوني يشارك يوم الأحد بمسقط في اجتماع لجنة متابعة منظمة أوبك-ودول من  خارج أوبك   

الجزائر - يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم  الأحد 21 يناير الجاري بمسقط (سلطنة عمان) في اجتماع لجنة المتابعة المشتركة  بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) و بلدان من خارج اوبك التي ستدرس  نتائج أشغال لجنة الخبراء, حسبما علم لدى هذه الوزارة.

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة بين منظمة اوبك و البلدان من خارج  اوبك, من ثلاثة بلدان أعضاء في منظمة اوبك هي الجزائر والكويت وفنزويلا و بلدين (2) غير عضوين في اوبك و هي روسيا و سلطنة عمان.

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وذكر ذات المصدر ان هذه اللجنة قد انشئت عقب الندوة الوزارية ال171  لمنظمة اوبك التي عقدت بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2016  و إعلان التعاون  اللاحق الذي تم بمناسبة الاجتماع الوزاري المشترك بين بلدان اوبك-و من خارج  أوبك الذي جرى في شهر ديسمبر 2016 بفيينا.

وتتكفل هذه اللجنة بالسهر على تحقيق أهداف الندوة الوزارية ال171  لمنظمة اوبك و إعلان التعاون بفضل تطبيق التعديلات الطوعية لإنتاج النفط  لبلدان اوبك و من خارج اوبك الموقعين على اتفاق التعاون. 

كما تسهل اللجنة -حسب ذات الوزارة- تبادل التحليلات والآفاق المشتركة, مما يقدم مساهمة ثمينة لتقييم مسار المطابقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
قيطوني يشارك يوم الأحد بمسقط في اجتماع لجنة متابعة منظمة أوبك-ودول من  خارج أوبك   
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 09:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 107 مرة   شارك

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