قيطوني يشارك يوم الأحد بمسقط في اجتماع لجنة متابعة منظمة أوبك-ودول من  خارج أوبك   

الجزائر - يشارك و زير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الأحد 21 يناير الجاري بمسقط (سلطنة عمان) في اجتماع لجنة المتابعة المشتركة بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) و بلدان من خارج اوبك التي ستدرس نتائج أشغال لجنة الخبراء, حسبما علم لدى هذه الوزارة.

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة بين منظمة اوبك و البلدان من خارج اوبك, من ثلاثة بلدان أعضاء في منظمة اوبك هي الجزائر والكويت وفنزويلا و بلدين (2) غير عضوين في اوبك و هي روسيا و سلطنة عمان.

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وذكر ذات المصدر ان هذه اللجنة قد انشئت عقب الندوة الوزارية ال171 لمنظمة اوبك التي عقدت بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2016 و إعلان التعاون اللاحق الذي تم بمناسبة الاجتماع الوزاري المشترك بين بلدان اوبك-و من خارج أوبك الذي جرى في شهر ديسمبر 2016 بفيينا.

وتتكفل هذه اللجنة بالسهر على تحقيق أهداف الندوة الوزارية ال171 لمنظمة اوبك و إعلان التعاون بفضل تطبيق التعديلات الطوعية لإنتاج النفط لبلدان اوبك و من خارج اوبك الموقعين على اتفاق التعاون.

كما تسهل اللجنة -حسب ذات الوزارة- تبادل التحليلات والآفاق المشتركة, مما يقدم مساهمة ثمينة لتقييم مسار المطابقة.