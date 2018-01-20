قيطوني يشارك يوم الأحد بمسقط في اجتماع لجنة متابعة منظمة أوبك-ودول من  خارج أوبك   

وتتكون لجنة المتابعة المشتركة بين منظمة اوبك و البلدان من خارج اوبك, من ثلاثة بلدان أعضاء في منظمة اوبك هي الجزائر والكويت وفنزويلا و بلدين (2) غير عضوين في اوبك و هي روسيا و سلطنة عمان.
إقرأ أيضا: تمديد اتفاق أوبك إلى نهاية 2018 : "إشارة قوية" لسوق النفط العالمي
وذكر ذات المصدر ان هذه اللجنة قد انشئت عقب الندوة الوزارية ال171 لمنظمة اوبك التي عقدت بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2016 و إعلان التعاون اللاحق الذي تم بمناسبة الاجتماع الوزاري المشترك بين بلدان اوبك-و من خارج أوبك الذي جرى في شهر ديسمبر 2016 بفيينا.
وتتكفل هذه اللجنة بالسهر على تحقيق أهداف الندوة الوزارية ال171 لمنظمة اوبك و إعلان التعاون بفضل تطبيق التعديلات الطوعية لإنتاج النفط لبلدان اوبك و من خارج اوبك الموقعين على اتفاق التعاون.
كما تسهل اللجنة -حسب ذات الوزارة- تبادل التحليلات والآفاق المشتركة, مما يقدم مساهمة ثمينة لتقييم مسار المطابقة.