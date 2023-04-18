طاقة: قطاع السكن يمثل أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك الوطني

الجزائر- يمثل الاستهلاك الطاقوي لقطاع السكن أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك الوطني، مما يتطلب ضمان ترقية النجاعة الطاقوية في هذا القطاع، حسبما أكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة ممثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، خالد ايمساد.

و أوضح ممثل المركز خلال مداخلته بمناسبة الندوة الدولية الأولى حول النجاعة الطاقوية و البناء البيئي التي نظمها المركز أن هذا القطاع يعد أول مستهلك للطاقة في الجزائر، إذ يمثل 41 % من إجمالي الاستهلاك الوطني متبوعا بقطاع النقل (33 %) ثم الصناعة (19 %) و الفلاحة ب(7 %).

و أكد في مداخلة بعنوان "تطبيق التنظيم الحراري الجزائري للسكن" أن هذا الاستهلاك الكبير ناجم عن "النمو الهائل" للحظيرة العقارية و استعمال مواد عصرية في البناء التي تعد "ملتهمة كبيرة للطاقة'" و تطبيق أسعار منخفضة في مجال الطاقة و عدم تطبيق التنظيم الحراري في مجال السكن.

و تابع قوله أن تصميم السكنات يلعب دورا هاما في هذا الاستهلاك الطاقوي، مما يحتم إيجاد حلول مناسبة تسمح بالتخفيض من هذا الإنفاق الطاقوي.

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و تتعلق هذه الحلول خاصة بإدماج النجاعة الطاقوية في قطاع السكن، سيما عبر استعمال مواد عزل حراري و نوافذ فعالة.

كما أوضح السيد ايمساد أن استعمال هذه المواد سيسمح بتقليص استهلاك الطاقة في قطاع السكن إلى غاية 50 %.

انجاز 350 ميغاواط من مشروع 4050 ميغاواط

و فميا يخص مشروع الحكومة القاضي بإنجاز محطات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بطاقة 4050 ميغاواط في أفاق 2020 أوضح ذات المسؤول أنه من بين 4050 ميغاواط لم يتم انجاز إلا 350 ميغاواط.

و أضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تسريع تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يطمح إلى تحقيق 22000 ميغاواط في أفاق 2030.

من جانبه، أوضح مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة نور الدين يسعا ان 28 مشروعا بحثيا بين المدرسة التحضيرية في العلوم و التقنيات و المركز قد مولتها المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، مؤكدا أن برنامجا وطنيا للبحث سيخصص للأمن الطاقوي مع إعطاء الأولوية لمجالات البحث في الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و ذكر في هذا الخصوص أن النجاعة الطاقوية تحتل اليوم مكانة محورية في السياسة الطاقوية للجزائر، مؤكدا أن الحكومة قد حددت في إستراتيجية الانتقال الطاقوي هدفا وطنيا يتمثل في تقليص استهلاك الطاقة الداخلية وتطوير الطاقات النظيفة المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية.

و تابع يقول أن هذه الإستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية كأولوية وطنية تبلورت من خلال برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية.

و أضاف أن هذا البرنامج الطموح سيسمح للجزائر بالانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد معتدل الموارد و الكربون مع تامين استقلالها الطاقوي.

و أشار من جانب أخر إلى أن مشروعا نموذجيا قد أنجزه المركز تم فيه احترام المقاييس المتعلقة بالجوانب البيئية و المناخية.

كما قام المركز مؤخرا بإنجاز مشروعين يتعلقان "بالحي الذكي" و أخر حول استعمال الموارد و المواد البيئية المعالجة بواسطة الطاقة الشمسية كعوازل حرارية.