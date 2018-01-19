نفط: اتفاق جديد لاستغلال حقل رود الخروف بين سوناطراك و آلنافت و سيبسا

الجزائر- و قع مجمع سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (آلنافت) و المجمع الاسباني سيبسا، يوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاق جديد لاستغلال الحقل النفطي برود الخروف بحوض بركين (ورقلة).

و وقع العقد الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (آلنافت) و مجمع سيبسا على التوالي عبد المؤمن ولد قدور و ارزقي حسيني و بيدرو ميرو رويغ.

و ينص هذا الاتفاق الذي يدوم 25 سنة (2018-2043) على إعادة تهيئة حقل نفطي بعد 19 سنة من الإنتاج بهدف الرفع من إنتاج النفط الخام و إنتاج غاز البروبان المميع لأول مرة انطلاقا من هذا الحقل بفضل التقنيات الجديدة لاسترجاع المحروقات.

للتذكير، إن مجمع سوناطراك و الشركة الاسبانية سيبسا يربطهما عقد (موقع في 25 مايو 1992) يقضي بالبحث و استغلال المحروقات السائلة من حقل رود يعقوب (الكتلة 406 أ) الواقع بحوض بركين على بعد 230 كلم بالجنوب الشرقي من حاسي مسعود.

و تقدر القيمة الاستثمارية لهذا العقد بحوالي 540 مليون دولار.

و قد تم اكتشاف حقل رود الخروف على مستوى المحيط التعاقدي لحقل رود يعقوب في سبتمبر 1992 على اثر عملية حفر للبئر RKF1 و بدا الإنتاج في 31 مايو 1996.

و حتى اليوم تم حفر 33 بئرا للتطوير من بينها 18 بئرا منتجا و 13 بئرا للضخ. أما فيما يخص الإنتاج المحقق فيقدر بحوالي 133 مليون برميل.

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و بعد الانتهاء من فترة استغلال حقلRKF اتفقت الأطراف على إبرام عقد جديد بمقتضى القانون 13.01 من اجل مواصلة الاستغلال المشترك للحقل.

كمما تنص هذه الشراكة الجديدة على انجاز برنامج إضافي للتطوير يقدر ب1.2 مليار دولار.

و يسعى البرنامج خاصة إلى مضاعفة عدد أبار التطوير الموجودة و إقامة منشاة جديدة للإنتاج تتضمن وحدة لاستخراج غاز البروبان المميع و الرفع من قدرة معالجة الغاز و ضخ المياه و كذا انجاز شبكة جديدة للإنتاج و الضخ.

و سيسمح هذا البرنامج الإضافي للتطوير بالرفع ب100 مليون برميل يوازي نفط من الاحتياطات النهائية لحقل RKF ، كما سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الزيوت و المكثفات ب24000 برميل يوميا خلال مدة خمس (5) سنوات، و نسبة إنتاج غاز البروبان المميع ب10000 برميل يوميا لمدة ست (6) سنوات.

كم سيكون لهذا المشروع الجديد أثار اقتصادية ملموسة و سيوفر ما بين 1000 و 1500 منصب شغل خلال فترة ذروة الانجاز.

وصرح السيد ولد قدور للصحافة عقب حفل التوقيع بان مجمعي سوناطراك و سيبسا بصدد التفكير في إقامة استثمار في مجال الطاقة الشمسية، بما أن الشركة الاسبانية قامت مؤخرا بإنشاء شركة جديدة مختصة في هذا المجال.

و في رده على سؤال للصحافة حول أهمية جانب الشراكة في تطوير مجمع سوناطراك أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك انه يشكل "عنصرا محوريا"، مضيفا أن المجمع قد تمكن خلال الأشهر العشرة (10) الأخيرة من تسوية عديد النزاعات مع شركاء أجانب و لم يتبقى إلا نزاعين أو ثلاثة لم يتم تسويتهما.