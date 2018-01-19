آلستوم ترسل أول قطار للخطوط الطويلة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

باريس- أعلن المجمع الفرنسي آلستوم يوم الخميس انه قام بإرسال القطار الأول من بين القطارات ال 17 من نوع كوراديا متعددة التخصصات الموجهة للخطوط الطويلة و التي تقدمت بطلب اقتنائها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في 29 يوليو 2016.

و أوضحت المؤسسة في بيان تلقت واج نسخة منه أن "القطار سينقل إلى ميناء سافون (ايطاليا) ليتم شحنه باتجاه ميناء الجزائر العاصمة (الجزائر) و من المنتظر أن يصل في 29 يناير 2018"، مؤكدة أن عمليات تسليم هذه القطارات ستتواصل إلى غاية شهر يوليو 2018.

و أضافت آلستوم أن هذه القطارات التي تم تصميمها و تصنيعها في موقع آلستوم برايشوفن (فرنسا) ستغطي المدن الكبرى الجزائرية.

في هذا الصدد، صرح المدير العام لالستوم الجزائر هنري بوسيري "إننا نحتفي اليوم بانطلاق أول قطار كوراديا نحو إفريقيا و نحن فخورون بتسليم هذا القطار الأول إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالجزائر وبفضل ثقة زبوننا و التزام فرقنا فان مخطط التسليم قد تم احترامه بشكل جيد و سيتواصل إلى غاية شهر يوليو 2018"، مشيرا إلى انه بفضل هذا المشروع "نحن مرتاحون للمساهمة في تطوير النقل في هذا البلد".

كما تمت الإشارة إلى أن قطار كوراديا متعدد التخصصات يعد وسيلة نقل للخطوط الطويلة و يعمل بالديزل و الكهرباء (25 كيلوفولط) يمكنه أن يسير بسرعة 160 كلم في الساعة و يبلغ طوله الإجمالي حوالي 110 متر و يحتوي على ستة مركبات و يستطيع حمل 254 مسافرا من بينهم 60 في الدرجة الأولى.

و أوضح المختص العالمي في حلول النقل أن قطار كوراديا متعدد التخصصات يستجيب لاحتياجات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مسافريها لأنه "مكيف" مع الظروف المناخية للبلاد (رمال و حرارة مرتفعة) و يتوفر على نظام تكييف "جد فعال".

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كما يتوفر -حسبما تم تأكيده- على أرضية منخفضة تسهل عملية الدخول و التنقل على متن القطار سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و أن عملية تهيئة القطار تندرج ضمن أخر التطورات التي باشرتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتي تسمح بتوفير "اكبر قدر" من الراحة في السفر.

أما عملية تصميم و تصنيع و مرافقة القطارات ال17 فقد تكفل بها موقع آلستوم برايشوفن الذي أشرك في هذا المشروع خمسة مواقع أخرى في فرنسا.

كما أوضحت المؤسسة أن القطارات من نوع كوراديا تتوفر على 30 سنة من الخبرة مع أكثر من 4 مليار كلم قطعها 3000 قطار.

للتذكير، إن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانت قد قدمت طلبا في يوليو 2015 لشركة آلستوم لاقتناء 17 قطارا من نوع كوراديا متعددة التخصصات في إطار مشروع التحديث و توسيع الشبكة الذي تقوم به الشركة الجزائرية.

و خلص المصدر في الاخير إلى ان هذه القطارات ستربط الجزائر العاصمة بمدن وهران و عنابة و قسنطينة و بشار خلال الثلاثي الاول من سنة 2018.