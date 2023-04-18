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سونلغاز: تحصيل 27 بالمائة من المستحقات غير المدفوعة حتى نهاية 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 133 مرات
سونلغاز: تحصيل 27 بالمائة من المستحقات غير المدفوعة حتى نهاية 2017

الجزائر- تمكنت شركة توزيع الكهرباء و الغاز -فرع مجمع سونلغاز- من تحصيل 27 بالمائة من مستحقاتها غير المدفوعة لدى الزبائن المشتركين العموميين والخواص، و ذلك حتى نهاية سنة 2017  ما يمثل أكثر من 25 مليار دينار، حسبما أفاد به يوم الخميس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد محمد عرقاب.

وقال السيد عرقاب في رده على أسئلة الصحافة على هامش فعاليات الندوة- المعرض حول الانتقال الطاقوي التي يحتضنها قصر المعارض منذ يوم الأربعاء أنه  وبفضل حملة واسعة لتحصيل ديون المجمع التي أطلقت شهر مايو الماضي من طرف شركة توزيع الكهرباء و الغاز عبر 355 وكالة تجارية عبر الوطن تمكنت الشركة من تحصيل أكثر من 25 مليار دينار.

وأضاف السيد عرقاب أن عملية استرجاع مستحقات الشركة التي تحمل تسمية " تحصيل " ستتواصل لتحصيل 63 مليار دينار المتبقية.

"خطة العمل التي اعتمدتاها لتحصيل ديون الشركة تسير في الاتجاه الصحيح و تكمنا فعلا من تحقيق نتائج ملفتة " يضيف السيد عرقاب .

و بخصوص زبائن القطاع العمومي ( الإدارات و الشركات..) قامت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بإعداد سجل خاص بها  لدفع الديون المترتبة عنها.

و أوضح ذات المسؤول أن الولاة عبر الـ 48 ولاية يرافقون خطة عمل شركة توزيع الكهرباء و الغاز لإنجاح عملية تحصيل ديون الشركة التي تمتد على سنوات عديدة .

للتذكير يقدر عدد الزبائن المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء بنحو  1ر9 مليون مشترك في 2017  مقابل 8ر8 مليون مشترك في 2016 ما يمثل ارتفاع بـ 4 بالمائة ، بينما يصل عدد المشتركين في شبكة التزود بالغاز 2ر5 مليون مشترك مقابل 9ر4 مليون مشترك في 2016  أي بارتفاع قدره 7 بالمائة .

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سونلغاز: تحصيل 27 بالمائة من المستحقات غير المدفوعة حتى نهاية 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 18 كانون2/يناير 2018 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 133 مرة   شارك

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