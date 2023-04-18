سونلغاز: تحصيل 27 بالمائة من المستحقات غير المدفوعة حتى نهاية 2017

وقال السيد عرقاب في رده على أسئلة الصحافة على هامش فعاليات الندوة- المعرض حول الانتقال الطاقوي التي يحتضنها قصر المعارض منذ يوم الأربعاء أنه وبفضل حملة واسعة لتحصيل ديون المجمع التي أطلقت شهر مايو الماضي من طرف شركة توزيع الكهرباء و الغاز عبر 355 وكالة تجارية عبر الوطن تمكنت الشركة من تحصيل أكثر من 25 مليار دينار.
وأضاف السيد عرقاب أن عملية استرجاع مستحقات الشركة التي تحمل تسمية " تحصيل " ستتواصل لتحصيل 63 مليار دينار المتبقية.
"خطة العمل التي اعتمدتاها لتحصيل ديون الشركة تسير في الاتجاه الصحيح و تكمنا فعلا من تحقيق نتائج ملفتة " يضيف السيد عرقاب .
و بخصوص زبائن القطاع العمومي ( الإدارات و الشركات..) قامت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بإعداد سجل خاص بها لدفع الديون المترتبة عنها.
و أوضح ذات المسؤول أن الولاة عبر الـ 48 ولاية يرافقون خطة عمل شركة توزيع الكهرباء و الغاز لإنجاح عملية تحصيل ديون الشركة التي تمتد على سنوات عديدة .
للتذكير يقدر عدد الزبائن المشتركين في شبكة التموين بالكهرباء بنحو 1ر9 مليون مشترك في 2017 مقابل 8ر8 مليون مشترك في 2016 ما يمثل ارتفاع بـ 4 بالمائة ، بينما يصل عدد المشتركين في شبكة التزود بالغاز 2ر5 مليون مشترك مقابل 9ر4 مليون مشترك في 2016 أي بارتفاع قدره 7 بالمائة .