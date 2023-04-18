الوكالة الوطنية للتشغيل: أزيد من 450.000 عملية توظيف سنة 2017

الجزائر- حققت الوكالة الوطنية للتشغيل أزيد من 450.000 عملية توظيف خلال سنة 2017 خصت نسبة 88% منها القطاع الاقتصادي، حسب المدير العام لهذه الوكالة، محمد طاهر شعلال.

و أوضح السيد شعلال اليوم الأربعاء بالجزائر بمنتدى المجاهد أن "الوكالة الوطنية للتشغيل حققت أزيد من 450.000 عملية توظيف و إدماج لطالبي العمل سنة 2017، منها 398.749 منصب في القطاع الاقتصادي وهو ما يمثل نسبة 88%".

و ابرز المسؤول ذاته أنه من مجموع 398.749 عملية توظيف في القطاع الاقتصادي 350.867 منها سجلت في اطار التوظيف العادي و 32.664 في إطار جهاز عقد العمل المدعم و 15.182 أشرفت عليه هيئات خاصة معتمدة للتوظيف والتي يبلغ عددها 25 هيئة.

وكشف السيد شعلال أن 36 عملية توظيف مباشرة فقط قامت به مؤسسات دون اللجوء إلى شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل، مبرزا أن هذا النمط من التوظيف المباشر يعد "اجراء استثنائي" تلجأ إليه المؤسسات عند بحثها عن مؤهلات خاصة و هذا بعد اخطار الوكالة.

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كما أبرز أنه من مجموع عمليات التوظيف المحققة في القطاع الاقتصادي، فإن نسبة 79% منها سجلت في القطاع الخاص و 21% في القطاع العمومي.

و أضاف أنه في نفس المرحلة "تم رفض 213.837 عرض عمل منها 35% في قطاع الصناعة و 34% في قطاع الخدمات و 29% في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري".

و يتعلق الأمر يوضح السيد شعلال بحالات رفض مرتبطة ب"الراتب و البعد في حين يرفض البعض العمل في القطاع الخاص"، مضيفا أن الوكالة سجلت 31.372 طالب عمل قام على الأقل برفض عرض واحد للتوظيف.

من جهة أخرى، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عن 54.634 عملية ادماج خلال السنة الفارطة في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، أي ما يمثل "انخفاض بنسبة 20%" مقارنة بسنة 2016، مبرزا في السياق نفسه أن "الأولوية تعطى لهذه الفئة عند التوظيف".

كما اشار السيد شعلال أنه إلى غاية 31 ديسمبر 2017 سجلت الوكالة 1.142.669 طالب عمل، منهم 79% من فئة طالبي العمل الأوليين و 77% من البالغين أقل من 35سنة في حين 31% منهم هم من خريجي التعليم العالي و 22% من قطاع التكوين المهني.

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و اضاف يقول أنه من مجموع طالبي العمل تتوفر نسبة 34% منهم على أكثر من مؤهل و هو ما يمثل، يقول السيد شعلال، "ثروة" لعالم الشغل، مضيفا أن الوكالة "تشجع طالبي العمل الشباب على التكوين للولوج بسرعة إلى عالم الشغل".

كما أبرز السيد شعلال أن الوكالة سجلت في نفس المرحلة 452.844 عرض تشغيل، 77% منها من القطاع الخاص.

و لدى تطرقه لاهم القطاعات الاقتصادية الموفرة لمناصب العمل، اوضح السيد شعلال أن 35% تصدر عن قطاع الخدمات و 34% عن قطاع الصناعة و 27% عن قطاع البناء و الأشغال العمومية و اخيرا 3% في الفلاحة.

و أشار السيد شعلال في الأخير أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعتزم تحقيق سنة 2018 ازيد من 400.000 عملية توظيف في القطاع الاقتصادي و 100.000 ادماج في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني و جهاز عقد العمل المدعم.