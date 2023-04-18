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الجزائر والأردن يوقعان على 7 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 186 مرات
الجزائر و الأردن توقعان على 7 اتفاقيات تعاون الجزائر و الأردن توقعان على 7 اتفاقيات تعاون
صورة وأج

الجزائر- وقعت كل من الجزائر و الأردن  على 7 اتفاقيات تعاون تخص مجالات التجارة و الأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم والتجارة والشباب الرياضة والثقافة  مع إمضاء محضر الندوة للدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الأردنية التي اجتمعت يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة .

وتتمثل هذه الاتفاقيات في كل من بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار " أندي" والهيئة الأردنية للاستثمار ، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وانجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالجزائر وشركة المدن الصناعية الأردنية.

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كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المنشآت القاعدية ( الطرق والجسور)، و أخرى في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات أيضا بروتوكول للتعاون الفني حول ترقية التجارة الخارجية بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وهيئة الاستثمار الاردنية، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للاعوام 2018 إلى 2020، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب يمتد من 2018  إلى 2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر والأردن يوقعان على 7 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 كانون2/يناير 2018 17:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 186 مرة   شارك

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