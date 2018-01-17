افتتاح أشغال أول ندوة-معرض حول الانتقال الطاقوي بالجزائر

الجزائر- أشرف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على انطلاق أشغال أول ندوة-معرض حول إنجاح الانتقال الطاقوي بالجزائر والذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات ومجمعا سوناطراك و سونلغاز من 17 إلى 19 يناير، تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة في آفاق 2030".

و سيجيب المشاركون، خلال هذه الندوة، على العديد من الأسئلة على غرار كيفية التوفيق في البداية بين الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلية والتزامات الجزائر في مجال الإنتاج التجاري الموجه للتصدير، وكذا إمكانية مواصلة إنتاج المحروقات في حالتها الخام أو اللجوء إلى تشجيع الصناعة التحويلية، بالإضافة إلى كيفية تمكين الجزائر من صناعة وطنية لإنتاج السلع والخدمات في قطاع الطاقة وطريقة تشجيع الإبداع والتكوين في هذا المجال.

على صعيد آخر، سيتم وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق من أجل إنجاح الانتقال الطاقوي ونشأة القدرات الوطنية للإبداع والإنتاج والصيانة والخدمات التي تهدف إلى خلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة ودائمة.

وسينظم أيضا على هامش هذه الندوة معرض يضم أزيد من خمسين مؤسسة وشركة خدمات تنشط في قطاع الطاقة.

كما سيتخلل هذه الندوة الأولى من نوعها حول الانتقال الطاقوي نقاشات ينشطها إطارات وخبراء وطنيون وأجانب.