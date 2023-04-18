استحداث قرابة 42.500 منصب شغل للشباب بولاية الجزائر خلال 2017

الجزائر- تم استحداث قرابة 42.500 منصب شغل جديد على مستوى ولاية الجزائر في إطار مختلف برامج ترقية التشغيل واستحداث النشاطات خلال سنة 2017 في إطار تشجيع مؤسسات مصغرة و المقاولاتية الشبانية ، حسبما أفاد به المدير الولائي للتشغيل السيد عبد الرشيد إبراهيمي يوم الثلاثاء .

وأوضح السيد إبراهيمي ل"واج" أنه ضمن المناصب المستحدثة يوجد أكثر من 6600 منصب تم استحداثه عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني و قرابة 1000 منصب عن طريق أجهزة خلق النشاطات ممثلة في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، فيما بلغ 34.900 منصب دائم ومؤقت في إطار التنصيبات الكلاسيكية التي تشرف عليها وكالات التشغيل.

وفي ذات الشأن أشار إلى أن عدد التنصيبات المحققة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني بلغ 1870 تنصيب منها حوالي 1600 ضمن عقود حاملي الشهادات و أكثر من 200 عقد الإدماج المهني و كذا 59 ضمن عقود تكوين الإدماج .

وابرز فيما يخص برامج إنشاء المؤسسات المصغرة وخلق النشاطات وكحصيلة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) عن تسجيل الموافقة على تمويل أكثر من 400 مشروع من الهيئات البنكية لإنشاء مؤسسات صغيرة خلال سنة 2017 لافتا أنه تم كذلك تمويل ما يقارب 100 مشروع وموافقات بنكية ل133 ملف كحصيلة لنشاط الصندوق الوطني للتامين على البطالة (كناك) .

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وقد أدت المشاريع الممولة حسب قطاع النشاط لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى استحداث 720 منصب شغل جديد منها 118 منصب في مجال الصناعة و 448 منصب في مجال الخدمات و96 منصب في قطاعات أخرى و6 منصب في مجال الصناعة التقليدية و كذا 50 منصبا في مجال الأشغال العمومية - يبرز ذات المصدر--.

وفي ذات السياق بلغت عدد مشاريع الصندوق الوطني للتامين على البطالة الممولة 99 مشروعا مع استحداث 225 منصب منها 77 في مجال الصناعة و 124 في مجال الخدمات و 14 في مجال الاشغال العمومية و 9 مناصب في مجال الفلاحة .

وأكد ذات المسؤول أنه كحصيلة تنفيذ المرسوم الرئاسي المتضمن منح 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة الشباب حاملي المشاريع في إطار أجهزة الدعم بلغ عدد الصفقات الممنوحة 43 منها 34 صفقة ضمن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا 09 صفقات في إطار الصندوق الوطني للتامين على البطالة وسمحت العملية باستحداث 120 منصب .

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وبالمقابل أشار ذات المسؤول إلى المهن والحرف التي تعرف عجز في سوق العمل المحلية لاسيما تخصصات البناء والهندسة المدنية و البناء الميكانيكي وإنتاج ومعالجة المعادن وكذا الكهرباء الإلكترونية والكيمياء وبترو كيمياء و الفلاحة.

و في سياق ذي صلة وفي إطار التسيير الكلاسيكي للعمل بلغ عدد طلبات العمل بولاية الجزائر زهاء 130 الف طلب منها أكثر من 48 الف بدون تأهيل و 38.673 مستوى تكوين مهني وقرابة 42 ألف تكوين جامعي فيما بلغ مجموع عروض العمل بمختلف المجالات (الصناعة و الاشغال العمومية والفلاحة والخدمات ) زهاء 53.470 عرض منها 15.389 لمؤسسات عمومية و 34.449 عرض لمؤسسات خاصة وطنية و 3632 لمؤسسات خاصة اجنبية .

وذكر المسؤول فيما يخص عدد التنصيبات الكلاسيكية لسنة 2017 عبر مختلف التخصصات أنها بلغت 34.900 تنصيب منها 9 ألاف تنصيب بالمؤسسات العمومية وحوالي 24 الف تنصيب لدى المؤسسات الخاصة الوطنية وكذا 2124 تنصيب بالمؤسسات الخاصة الأجنبية وتم تسجيل 34.900 حسب العقود منها 34.295 تنصيب مؤقت و 605 تنصيب دائم .

كما ثمن مدير التشغيل الولائي عبد الرشيد إبراهيمي بالمناسبة الجهود والتحفيزات والمرافقة التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تشرف على تمويل وتدعم المشاريع والتشغيل للشباب.