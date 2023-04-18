ارتفاع إنتاج المركب الغازي لتيقنتورين إلى حوالي 9 مليار م3 في 2017

تيقنتورين (إليزي)- سجل إنتاج المركب الغازي لتيقنتورين (ولاية إليزي) ارتفاعا ليبلغ 8،8 مليار م3 في 2017، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء مدير تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم (المملكة المتحدة) ستاتويل (النرويج)، سليم جطو.

ويتراوح معدل الإنتاج اليومي لهذا المركب الذي يديره تجمع الشركات سوناطراك-بريتيش بتروليوم-ستاتويل بين 22 و23 مليون م3 يوميا، حسب تصريحات صحفية لنفس المسؤول على هامش زيارة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور للمركب الذي تعرض لهجوم إرهابي في 16 يناير 2013.

واسترجع بالتالي المركب الغازي تقريبا طاقته الإنتاجية الأولية المقدرة ب9 مليار م3 من الغاز سنويا، قبل الهجوم الإرهابي قبل خمس سنوات بالضبط.

يذكر أن مجمع سوناطراك وقع في ديسمبر الماضي بالجزائر على ملحق للعقد المتعلق باستخراج واستغلال الغاز بأن أميناس مع بريتيش بتروليوم "بي بي" والنرويجية ستاتويل بهدف رفع الاحتياطيات الغازية لهذه المنطقة.

واتفقت الشركات المتعاقدة على استغلال فرص تطوير الاحتياطيات على مستوى إن أميناس من خلال قدرات إضافية تقدر ب11 مليار م3 من الغاز سنويا عن طريق برنامج استثماري إضافي بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار.

وسيسمح هذا البرنامج الاستثماري-الذي يضم حفر آبار جديدة للتطوير ونظاما ثلاثي الأبعاد لاستكشاف باطن الأرض ومشروعا للضغط- بالحفاظ على مستوى الإنتاج التجاري لحقل تيغنتورين بإن أميناس إلى ما بعد عام 2035.

يذكر أن العقد الأصلي بين هذه الإطراف كان قد وقع عام 1998 في حين شرع فعليا في الإنتاج سنة 2006.

وإلى غاية اليومي تم انجاز مركز معالجة رئيسي مكون من ثلاثة قطارات متماثلة وكذا محطة لضغط الغاز المنتج تتضمن ثلاثة مضخات للضغط كما تم حفر 63 بئر.

المركب الغازي لتيقنتورين يحقق أعلى مستوى إنتاج منذ 2010

استعاد المركب الغازي لتيقنتورين (عين أميناس)، الذي كان هدف لهجوم إرهابي في 16 جانفي 2013، وتيرته الإنتاجية العادية إذ بلغ إنتاجه سنة 2017 أكثر من 8 مليارات م3 و هو أعلى إنتاج يسجله منذ 2010، حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور.

و خلال زيارته للمركب، وضع السيد ولد قدور رفقة ممثلي المجمع النرويجي "ستاتويل" و الياباني "جي.جي.في" باقة من الزهور ترحما على أرواح الضحايا الأربعين (40) للهجوم الإرهابي الذي يمر علية اليوم خمس سنوات.

و وصف السيد ولد قدور الضحايا ب" الشهداء" الذي "تركوا وراءهم جزائر شامخة".

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و صرح للصحافة في ختام زيارته قائلا: "سوناطراك متواجدة هنا و البلاد لا تزال شامخة و تواصل تطورها".

و ينتظر، حسب السيد ولد قدور، ان يواصل مركب تيقنتورين إنتاجه بنفس الوتيرة خلال السنوات القادمة لاسيما مع برنامج الاستثمار الإضافي الذي خصص له ميزانية بأكثر من 500 مليون دولار و الذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج تجاري للمركب بعد سنة 2035.

بهذا الخصوص، أكد أن حقل تيقنتورين-الذي عرف تراجعا في الإنتاج خلال الفترة 2013-2016 - "ليس في حالة تراجع اليوم بل أن إنتاجه فاق التوقعات".

و في رد عن سؤال حول نشاط التكرير أوضح السيد ولد قدور أن سوناطراك وقعت أمس الاثنين على عقد تجهيز مع مصفاة نفط إيطالية، يقوم بموجبه المجمع بتحويل جزء من الخام الجزائري بنفسه في إيطاليا إلى وقود.

واعتبر السيد ولد قدور أنه لا يمكن للجزائر الاستمرار في استيراد ما قيمته 2 مليار دولار سنويا من الوقود.

وفي رده على سؤال لوأج حول فحوى هذا العقد، أوضح المسؤول أن سوناطراك ستستأجر تجهيزات المصفاة الايطالية داخل نفس المكان وذلك للقيام بعمليات تكرير النفط في إيطاليا وهو ما يسمح للمجمع بالحصول على وقود بسعر أقل.

وتم التوقيع على العقد تبعا للمناقصة الدولية التي أطلقتها الشركة النفطية الجزائرية.

من جانب آخر، أكد السيد ولد قدور أن سوناطراك تعتزم إطلاق ما لا يقل عن مشروعين في مجال البتروكيمياء في 2018.

كما عاد الرئيس المدير العام حول طموحات سوناطراك في الاستثمار على المستوى الدولي متطرقا إلى ملف الاستثمار في العراق.

للذكر، كان وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، قد قام مؤخرا بزيارة عمل إلى العاصمة العراقية بغداد بدعوة من نظيره، أين صرح بأن الجزائر تعتزم تقوية تواجدها في العراق من خلال مجمع سوناطراك و كذا دراسة إمكانيات الاستثمار و الأعمال في جميع المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة و خاصة في ميادين الاستكشاف و تطوير حقول الغاز و البترول سواء منها تلك التي هي في طور الاستغلال او غير المستكشفة و كذا نشاطات التسويق.

من جهته، عبر وزير البترول العراقي، السيد جبار علي اللعيبي عن الاهتمام الكبير الذي يوليه بلاده لتواجد سوناطراك في العراق من خلال ما يمكن ان يقدمه المجمع من خبرة و تجربة خاصة في مجال استكشاف و استغلال الغاز.

كما ذكر ذات المسؤول بما قدمته شركة سوناطراك في مجال تكوين المهندسين العراقيين و كذا نقل الخبرة والتجربة للعراق.

من جهة أخرى، تطرق السيد ولد قدور إلى الإستراتيجية الجديدة لسوناطراك، مشيرا إلى أنها قيد التحضير و أن مضمونها سيكشف عليه ما إن يتم الانتهاء منه.

للتذكير، أطلق مجمع سوناطراك مشروع "أس أش 2030" و الذي يتضمن إستراتيجية المجمع على مدى 15 سنة حيث سيحدد مستقبل المجمع و كذا القدرات و التنظيم التي تسمح بتطويره.