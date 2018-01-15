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مجمع رونو يحقق حصة سوق قياسية بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 180 مرات
مجمع رونو يحقق حصة سوق قياسية بالجزائر

باريس- حقق مجمع رونو حصة سوق قياسية في الجزائر قدرت ب 8ر62 بالمئة، حسبما جاء يوم الاثنين في بيان لذات المجمع .

وأوضح البيان أن "المجمع سجل في المغرب العربي ارتفاعا في مبيعاته بلغت نسبته 6ر5 بالمئة، بحصة سوق تبلغ 4ر42 بالمئة (1ر4 +بالمئة)، بحيث يعود هذا الأداء بشكل واسع لحصة سوق قياسية في الجزائر تمثل نسبة 8ر62 بالمئة أي ارتفاع ب 11 نقطة مقارنة بالسنة الماضية".

و من خلال إنشاء خمسة مصانع تركيب منها مجمع رونو، تقترح السوق الجزائرية ما لا يقل عن 260.000 سيارة، بحيث يعتزم مصنع رونو بواد تليلات (وهران) لوحده إنتاج 80.000 سيارة سنة 2018.

و خارج أوروبا، فان جميع المناطق تواصل في التقدم من حيث الحجم و الحصة في السوق، حسب البيان الذي أشار إلى أن الحجم خارج أوروبا اصبح يمثل الآن نسبة 2ر49 بالمئة من مجموع المبيعات.

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في هذا الصدد، صرح تييري كوسكاس عضو اللجنة التنفيذية و المدير التجاري لمجمع رونو "لقد حطمنا رقم قياسي جديد على مستوى المجمع ببيع أكثر من 7ر3 مليون سيارة في سنة 2017 و لا تزال أحجامنا و حصصنا في السوق تسجل ارتفاعا على مستوى جميع مناطقنا كما أن استراتيجيتنا حول تجديد الأنواع و التوسع الجغرافي لا تزال تحقق ثمارها و سنواصل سنة 2018 في تطوير و تدويل مبيعات عن طريق الأنترنيت اعتمادا على مخططنا  "Drive The Future".

و تحقق كل من العلامتين الأساسيتين لصانع السيارات الفرنسي وهما رونو (67ر2 مليون سيارة) و داسيا (655000 سيارة) أرقاما قياسية في مبيعاتهما.

و في منطقة إفريقيا و الشرق الأوسط و الهند تسجل مبيعات المجمع أيضا زيادة بنسبة 4ر8 بالمئة على مستوى سوق بنمو بنسبة 0ر2 بالمئة، علما أن حصة السوق ترتفع من 4ر0 نقطة إلى 6ر6 بالمئة.

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من جهة أخرى، سجل المجمع مستوى تاريخيا في المبيعات بتركيا (السوق ال6 بعد كل من اسبانيا و ايطاليا ) ب 130276 سيارة مرقمة أي بزيادة نسبتها 7 بالمئة في سوق تشهد تراجعا بنسبة 8ر2 بالمئة.

و فيما يتعلق بالسيارات النفعية، سجل المجمع مستوى قياسي في المبيعات ب 462859 ترقيم أي بزيادة نسبتها 1ر4 بالمئة مقارنة بسنة 2016، يضيف نفس المصدر.

و بخصوص السيارات الكهربائية، يحافظ مجمع رونو على الريادة بحصة سوق تقدر ب  8ر23 بالمئة.

و حسب المجمع فإنه من المتوقع أن تشهد السوق العالمية في سنة 2018 زيادة بنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة بسنة 2017.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع رونو يحقق حصة سوق قياسية بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 180 مرة   شارك

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