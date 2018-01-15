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اتفاق بين سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط حول تسيير الحقول الحدودية للمحروقات

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 133 مرات
اتفاق بين سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط حول تسيير الحقول الحدودية للمحروقات

الجزائر- وقع مجمع سوناطراك يوم الاثنين بالجزائر اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا) بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية، حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

ويقضي هذا الاتفاق بتحيين دراسة ترجع لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار والوفاء.

وكانت شركة الاستشارات ديغولير و ماكنوتون (دي اند ام) قامت في سبتمبر 2006 بإنجاز دراسة مشتركة حول هذين الحقلين.

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وتهدف هذه الدراسة إلى تأكيد وجود اتصال بين الحقلين ونتائجه بالاعتماد على المعطيات التي توفرها سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

وعليه، فقد قرر الطرفان من خلال هذا الاتفاق الإطار الموقع يوم الاثنين، تحيين هذه الدراسة باستخدام المعطيات التقنية التي تم جمعها من يناير 2008 إلى  يومنا هذا.

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و تسعى سوناطراك والمؤسسة الليبية من خلال هذه الدراسة الجديدة التي ستتكفل بها شركة الاستشارات "دي اند ام" إلى إنجاز مخطط استغلال أمثل لحقلي الرار والوفاء.

كما بحث الجانبان مستوى علاقات التعاون والشراكة التي تربطهما وكذا فرص الأعمال والاستثمار الممكن استغلالها لاسيما في مجال المحروقات، يضيف البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتفاق بين سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط حول تسيير الحقول الحدودية للمحروقات
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 كانون2/يناير 2018 15:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 133 مرة   شارك

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