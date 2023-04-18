نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 17ر67 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الالكتروني يوم الجمعة أن سعر سلة خاماتها ال 14 قد وصل يوم الجمعة 12 يناير إلى 17ر67 دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل يوم الخميس الفارط، حيث وصل إلى 38ر67 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي و الايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

و سجلت أسعار النفط يوم الاثنين استقرارا، حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ب 3 سنتات عن التسوية السابقة إلى 84ر69 دولار للبرميل مقارنة بجلسة إغلاق يوم الجمعة.

و من جهتها، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32ر64 دولار للبرميل بزيادة قدرها سنتان (2) .

للتذكير كان برنت أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر2014 يوم الجمعة الماضي وبلغ 87ر69 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50ر64 دولار للبرميل.

و أشار بعض المحللين إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قد صرح الخميس الماضي خلال مناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 2018 وأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير و هو الرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن "أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر 2017 وهو مواصلة هذا العمل لعام كامل"، مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018 لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت.

وأضاف ذات المسؤول أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.

واتفقت منظمة أوبك مع شركائها من المنتجين المستقلين في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 بهدف دعم أسعار الخام.