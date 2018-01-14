القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"الكلمة الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية"

  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 20:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرات
&quot;الكلمة الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية&quot;

برج بوعريريج- أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الأحد ببرج بوعريريج أن "الكلمة الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".

وأوضح سيدي السعيد، خلال إشرافه على أشغال انطلاق المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين احتضنه أحد فنادق عاصمة البيبان، "أن المركزية النقابية تدعم جل قرارات رئيس الجمهورية التي تعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للعمال".

و قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين : " ليس لدينا أدنى شك في حنكة و خبرة و دراية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالأمور الاقتصادية و نحن فخورون أن تكون مثل هذه القرارات تصدر من رئيس البلاد " .

و أضاف أن المركزية النقابية تعتمد على "سياسة مرنة في تعاملها مع شركائها " معتبرا أنه  "لا وجود لتنمية اقتصادية و اجتماعية دون الأمن و السلم الاجتماعي" مذكرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "يبتعد كل البعد عن الخطاب المكهرب و الصدام مع أرباب العمل".

و قال في ذات السياق : " أسلوبنا في التعامل هو تشجيع لغة الحوار" التي اعتبرها الوسيلة "المثلى لتحقيق نتائج ملموسة".

كلـمات مفتـاحيــة :
"الكلمة الأولى و الأخيرة في اتخاذ القرارات في الميدان الاقتصادي تعود لرئيس الجمهورية"
  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 20:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 89 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع