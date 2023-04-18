انخفاض رقم أعمال قطاع التأمينات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017

الجزائر- حقق قطاع التأمينات في الجزائر رقم أعمال فدر بـ 101،74 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل ما يقارب 102 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قارب 250 مليون دينار (2ر0- بالمئة)، و هذا حسب آخر مذكرة للمجلس الوطني للتأمينات.

و حسب ذات المصدر، فإن رقم الأعمال المحقق في فرع التأمينات على الأضرار الذي ما يزال يسيطر على رقم أعمال القطاع بشكل عام فقد بلغ 34ر90 مليار دينار (89% من إجمالي رقم أعمال القطاع )، مقابل 22ر91 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2016، أي بانخفاض نسبته 1بالمائة.

أما بالنسبة لفرع التأمين على الأشخاص فقد سجل ارتفاع إلى 6ر9 مليار دينار (مقابل 9 مليار دينار ) أي بزيادة بلغت 1ر7 بالمائة.

حسب فروع شعبة الـتامين على الأضرار، انخفض رقم الأعمال تامين السيارات إلى 49ر4 مليار دينار (مقابل 73ر49 مليار دينار)، أي بتراجع 7ر0 في المائة ، علما أن هذا الفرع يستحوذ على الجزء الأكبر من التأمين على الأضرار بـ 7ر54بالمائة .

أما فيما يتعلق بفرع التأمينات ضد الحرائق والمخاطر المتنوعة فقد سجل رقم أعمال 13ر34 مليار دينار (مقابل حوالي 34 مليار دينار) بارتفاع قدر بـ 6ر0 بالمئة بين فترتي المقارنة.

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و يلاحظ أن التأمين ضد آثار الكوارث الطبيعية ( كات-نات) قد انخفض بحوالي 12 بالمائة بسبب تراجع المحصلات التي تم جمعها في مجال الأملاك ال(-7ر18 بالمائة )

وفي قطاع تأمينات النقل، تقلص رقم الأعمال إلى 33ر3 مليار دينار مقابل 96ر3 مليار دينار ( - 16 بالمائة ) بسبب تراجع رقم أعمال فرع التأمين في قطاع النقل الجوي بنسبة 79 بالمائة من رقم الأعمال، حيث استقر في حدود 150 مليون دينار مقابل 713 مليون دينار و أيضا بانخفاض رقم أعمال تأمينات قطاع النقل البحري إلى 32ر2 مليار دينار مقابل 43ر2 مليار دينار (7ر4- بالمئة ).

بالمقابل يعرف فرع التأمين في مجال النقل بالسكك الحديدية أداء جيدا بارتفاع قدره1.012% ما يمتل رقم أعمال 65ر6 مليون دينار مقابل 6ر0 مليون دينار .

أما بالنسبة لشعبة التأمين على المخاطر الزراعية، فقد سجل انخفاضا حادا بلغ أكثر من 22 بالمائة حيث بلغ رقم أعمالها 01ر2 مليار دينار مقابل59ر2 مليار دينار .

وعلى الصعيد البنكي، ارتفع فرع التأمين على القروض بنسبة 48% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، مدفوعا بشكل رئيسي بقروض الرهن، حيث ارتفع رقم أعمالها ب6ر67 بالمائة . كما أن ارتفاع القروض على نشاطات التصدير بحوالي 49 بالمئة كانت أيضا سببا في ارتفاع مردود شعبة التامين على القروض .

بالنسبة للتأمينات على الأشخاص فقد ارتفع رقم الأعمال إلى 6ر9 مليار دينار مقابل 95ر8 مليار دينار بارتفاع 1ر7 بين نفس فترتي المقارنة.

كما أن فرع حياة/وفاة ارتفع بشكل متزايد ليصل رقم أعمال الشعبة إلى 3ر3 مليار دينار حيث شكلت 2ر34 بالمئة من رقم أعمال التأمينات على الأشخاص متبوعا بتامين المرض (4ر5 بالمئة) و العناية 7ر3 بالمئة.

و فيما يخص حصص السوق فتواصل المؤسسات العمومية تسجيل اكبر رقم أعمال بحوالي 94 مليار دينار متبوعا بالشركات الخاصة بأكثر من 24 مليار دينار و الشركات المختلطة بأكثر من 6 مليار دينار.

و بلغ مجموع تأمينات الأضرار التي تم تسويتها بحوالي 37 مليار دينار مقابل 51ر51 مليار دينار خلال نفس الفترة 2016 بانخفاض 6ر28 بالمئة.

أما فيما يخص مخزون ملفات الإضرار المتبقية للتسوية (الدفع) فقد ارتفع إلى 2ر78 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2017 بانخفاض 7ر3 بالمقارنة بنفس الفترة من 2016.