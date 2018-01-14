وزارة الدفاع الوطني تعرض منتجاتها بالعاصمة المالية بماكو

الجزائر- تشارك وزارة الدفاع الوطني بالمعرض الدولي بالعاصمة المالية بماكو في الفترة الممتدة ما بين 13 و 29 يناير الحالي ،حسب ما أفاد به بيان يوم الأحد لذات الوزارة.

و جاء في البيان "في إطار ديناميكية إنعاش الاقتصاد الوطني التي أقرَّها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني والهادفة إلى بعث وتشجيع المنتوج الوطني و تصديره و تطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية قوية ومستدامة، تشارك وحدات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي من 13 إلى 29 يناير 2018 إلى جانب عدة شركات جزائرية أخرى من مختلف القطاعات، في المعرض الدولي لبماكو بدولة مالي" .

وأوضح ذات البيان أن هذا المعرض الذي افتتح يوم أمس السبت 13 يناير ي والذي تشارك فيه الجزائر كضيف شرفي قد عرف حضورا قويا لعدة مؤسسات اقتصادية تابعة لوزارة الدفاع الوطني كصناعة النسيج و الألبسة و التخييم و التأثيث بالإضافة إلى مختلف المنتجات الأخرى ذات الطابع الشبه العسكري والمدني حيث تم عرض مختلف المنتجات المصنعة بوحداتها الإنتاجية بجودة وتنافسية عاليتين، الأمر الذي نال إعجاب الزوار لهذا الجناح .

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للجيش الوطني الشعبي سبق و أن شاركت السنة الماضية بمنتوجاتها في معرض نواكشط بموريتانيا.