فتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الوطنيين لتلبية طلبات التصدير

الجزائر- كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان يوم الأحد بالجزائر عن فتح مجال النقل البحري و الجوي للسلع و البضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط، و ذلك لتلبية طلبات التصدير.

وقال السيد زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ، أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري و الجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين و ذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.

و أوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 و لكن ضل مجمدا مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع و البضائع .

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و أكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.

و أضاف ذات المسؤول أ ن" الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع ".

وسيتم في الايام القليلة القادمة - حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أ جل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي و البحري.

و أوضح الوزير ان الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصدير او استئجار وسائل لنقل البضائع.

من جانب آخر قال السيد زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة مشيرا انه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن.

و تابع يقول :"اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي و الخاص".

للتذكير كان الوزير الأول السيد احمد أويحيى قد دعا ديسمبر الماضي بمناسبة تدشينه لمعرض الانتاج الجزائري المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع و السلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.