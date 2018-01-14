القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الوطنيين لتلبية طلبات التصدير

  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 18:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرات
فتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الوطنيين لتلبية طلبات التصدير

الجزائر- كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان يوم الأحد بالجزائر عن فتح مجال النقل البحري و الجوي للسلع و البضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط، و ذلك لتلبية طلبات التصدير.

وقال السيد زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ، أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري و الجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين و ذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو  التصدير.

و أوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 و لكن ضل مجمدا مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع و البضائع .

اقرأ أيضا: شركة الخطوط الجوية الجزائرية ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الأمن

و أكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.

و أضاف ذات المسؤول أ ن" الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع ".

وسيتم في الايام القليلة القادمة - حسب الوزير-  تنظيم يوم إعلامي من أ جل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي و البحري.

و أوضح الوزير ان الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصدير او استئجار وسائل لنقل البضائع.

اقرأ أيضا: شركة أ.أس.أل للطيران فرنسا تفتح خطين نحو وهران في صيف 2018  

من جانب آخر قال السيد زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24  باخرة مشيرا انه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن.

و تابع يقول  :"اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي و الخاص".

للتذكير كان الوزير الأول السيد احمد أويحيى  قد دعا ديسمبر الماضي بمناسبة تدشينه لمعرض الانتاج الجزائري المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي و البحري للبضائع و السلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح النقل البحري والجوي للبضائع للخواص الوطنيين لتلبية طلبات التصدير
  أدرج يـوم : الأحد, 14 كانون2/يناير 2018 18:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 246 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود