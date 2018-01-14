الجالية الوطنية بالخارج: إجراءات لتسهيل إنشاء مؤسسات مصغرة في الجزائر

الجزائر- سيتسنى لشباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الآن فصاعدا إنشاء مؤسسات مصغرة في الجزائر من خلال الاستفادة من أجهزة دعم استحداث النشاط في إطار الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية لتشجيع أفراد الجالية على المشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.

و من ضمن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية بالخارج ذلك الذي يسمح لشباب الجالية بالاستفادة من أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة في الجزائر في عديد القطاعات.

في هذا الإطار يولي برنامج رئيس الجمهورية "اهتماما خاصا بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج و لمشاركتها الفاعلة في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني"، حسبما جاء في وثيقة أعدتها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي التي تلقت وأج نسخة منها.

و ذكر ذات المصدر أن "هذا الاهتمام تأكد مجددا خلال اللقاء الذي أجراه الوزير الأول في 7 ديسمبر 2017 بباريس مع أفراد الجالية الوطنية في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا".

و يتعلق الأمر بإفساح المجال أمام شباب الجالية الوطنية بالخارج للاستفادة من الآليات الرامية لترقية روح المقاولة من خلال استحداث مؤسسات مصغرة و إشراكهم بفعالية في جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي للوطن.

في هذا الصدد، تم اتخاذ إجراءات تسهيلية وتحفيزية بغية تشجيع الرعايا الجزائريين بالخارج، لا سيما منهم الشباب، للمجيء والاستثمار في بلدهم وتسخير مهاراتهم وكفاءاتهم في خدمة وطنهم.

لهذا الغرض، حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المعايير المؤهلة للاستفادة من مرافقة جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وهياكل التمويل، وآجال التسديد، وإجراءات الموافقة على الملفات.

فضلا عن مساهمتهم في التركيب المالي للمشروع، من خلال منح قروض دون فوائد، يضمن الجهازان (أنساج وكناك) أيضا مرافقة للشباب حاملي المشاريع طوال مسار إنشاء مؤسسات مصغرة، وخلال مرحلة الاستغلال من خلال منح امتيازات جبائية وشبه جبائية للمستفيدين من هذين الجهازين.

وابتداء من سنة 2018، ستطور كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة خدمة إلكترونية من شأنها أن تتيح للشباب حاملي المشاريع إمكانية التسجيل الالكتروني و متابعة تطورات ملفاتهم.

من جهة أخرى، يجري التحضير لإطلاق بوابة عبر موقع وزارة العمل تخصص حصريا لإعلام الجالية الوطنية بالخارج بكل الفرص وامتيازات الاستثمار المتوفرة.

إضافة إلى هذا ينظم الجهازان، خلال الفترة الصيفية، أياما لأبواب مفتوحة للشباب العائدين لقضاء العطلة في البلد، لتزويدهم بكل المعلومات الضرورية.