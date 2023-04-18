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سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية  (وزير)

  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرات
سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية  (وزير)
صورة وأج أرشيف

الجزائر -  تعرف  28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري  العمومي (اجتماعي)  تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية بعدد مشاريع يقدر ب 73  مشروعي حسبما افاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وشدد الوزير على مؤسسات الانجاز ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة  الاختلالات الحاصلة في اقرب وقتي مؤكدا ان الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ  العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالعقود.

 

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ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة)  , البليدة (1020)  تمنراست (300) تيارت (160) سعيدة (3400) وهران (7638) الطارف ( 708)  عنابة (2200) قالمة (1476) مستغانم (2760) معسكر ( 3000) تندوف ( 206) تيسمسيلت (300) الواد (1960) خنشلة ( 130) ميلة (1200) عين تموشنت (942) غليزان (400).

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سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية  (وزير)
  أدرج يـوم : السبت, 13 كانون2/يناير 2018 13:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 142 مرة   شارك

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