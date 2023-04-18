سكن اجتماعي: أزيد من 28 ألف وحدة سكنية تعرف تأخرا في الانجاز عبر 18 ولاية  (وزير)

وشدد الوزير على مؤسسات الانجاز ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقتي مؤكدا ان الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالعقود.
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ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة) , البليدة (1020) تمنراست (300) تيارت (160) سعيدة (3400) وهران (7638) الطارف ( 708) عنابة (2200) قالمة (1476) مستغانم (2760) معسكر ( 3000) تندوف ( 206) تيسمسيلت (300) الواد (1960) خنشلة ( 130) ميلة (1200) عين تموشنت (942) غليزان (400).