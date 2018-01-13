وزارة السكن تصدر قرارات بخصوص المؤسسات المتأخرة في انجاز مشاريع "عدل"

الجزائر - قررت وزارة السكن والعمران والمدينة فسخ العقود مع 3 مقاولات و وجهت إعذارات ل 17 مقاولة عقب الاجتماع الاخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج "عدل" حسبما اكده يوم السبت وزير القطاع عبد الوحيد طمار.

فحسب الوزير تعرف 20 ولاية تأخرا في انجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لانجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالايجار " عدل".

وتم فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بانجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في اولاد زناتي و 750 سكن في معسكر.

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كما تم توجيه اعذارات موجهة ل 17 مقاولة مكلفة بانجاز 28100 وحدة سكنية حيث اوضح السيد طمار انه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الاعذارات.

وتم وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر الى غاية انجاز المشاريع المبرمجة.

كما حمل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للادارة التي تتأخر في الاجراءات وحل مشاكل الارضية على غرار 1300 مسكن في سطيف و الواد و سيدي بلعباس و الرمشي والتي يتم العمل على حلها.

واكد السيد طمار أنه يخاطب ضمير المقاولات من اجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال.