أشغال عمومية ونقل: التأكيد على تنفيذ كل المشاريع والمساهمة في  تحقيق الإقلاع الاقتصادي 

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان ، اليوم الخميس بالجزائر أن قطاعه يعمل جاهدا على تنفيذ كل المشاريع المبرمجة و المساهمة في توفير ظروف ملائمة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفهية في المجلس الشعبي الوطني أن قطاعه حريص على متابعة تنفيذ كل المشاريع المبرمجة و استلامها في آجالها ما سيسهم في دعم الجهود التنموية في البلاد و بالتالي تحقيق الاقلاع الاقتصادي المتوخى.

وفي رده على سؤال شفهي لنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد حكيم بري المتعلق بالإجراءات و التدابير المتخذة من اجل ترميم و صيانة الطريقين الوطنيين رقم 28 و 78 الرابطين بين مدينة بريكة(باتنة) مع حدود ولاية المسيلة و مع ولاية بسكرة و جعلهما طريقين مزدوجين,أوضح السيد زعلان ان هذان المشروعان تم تسجيلهما و طرحهما على وزارة المالية.

وأشار الوزير أنه فيما يخص الطريق رقم 28 المتعلق بربط بريكة بحدود ولاية مسيلة فلقد تم تسجيله كأولوية في اطار برنامج الصيانة ضمن مشروع ميزانية القطاع بعنوان سنة 2018 بمبلغ قدره 400 مليون دينار .

وحسب الوزير فان الامر تم طرحه على وزارة المالية لإنجاز ازدواجية هذا الطريق, مؤكدا على أولوية هذا المشروع في اطار مخطط توجيهي لشبكة الطرقات بولاية باتنة .

أما فيما يتعلق بالطريق الوطني رقم 78 الرابط مدينة بريكة ببسكرة فأشار الوزير ان هذا الطريق من جانب الترميم لا يستلزم اشغال استعجالية.

من جهة أخرى، استعرض الوزير بعض المشاريع التي انجزت خلال الفترة الاخيرة في ولاية باتنة مشيرا الى ربط الولاية بصفة عامة بمنفذ الى الطريق السيار باتجاه ام البواقي عن طريق بلدية بئر الشهداء .

كما أشار أيضا إلى ان الولاية استفادت من ازدواجية الطريق رقم 3 و 75 و تقوية و عصرنة الطرق الوطنية و صيانتها و انجاز محول على الطريقين الوطنيين رقم 3 و 77 و عشرة منشآت فنية, موضحا ان كل هده المشاريع تم استلامها من طرف الولاية مؤخرا.

وفي رده عن سؤال لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد نعوم بن الاخضر, المتعلق بمدى تقدم أشغال مشروع انجاز خط السكة الحديدية بين الاغواط مرورا بالجلفة الى بوقزول و عدم برمجة السكة الحديدية بين بوقزول و البليدة, أكد الوزير بان هذا الخط يندرج ضمن برنامج النمو الاقتصادي مشيرا انه ذو أهمية كبيرة بالنظر انعكاساته الايجابية على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي.

وأوضح الوزير ان انجاز هذا المشروع الذي سيربط شمال البلد بجنوبها الكبير سيسمح بتسهيل تنقل المواطنين ببن الولايات التي سيعبرها خط السكة الحديدية في ظروف جيدة و فك العزلة على المناطق النائية موضحا ان هذا المشروع سيخفف الضغط على الشبكة الطرقات في الجنوب و الهضاب.

كما أشار الوزير خلال رده انه يوجد 2300 كلم من خطوط السكة الحديدية طور الانجاز في حين يعمل قطاعه على رفع طول الشبكة الى 6300 كلم سكة حديدية لرفع التحدي.

أما فيما يخص الشطر الرابط بين الاغواط و الجلفة على مسافة 120 كلم افاد الوزير ان نسبة تقدم اشغاله وصلت 60 بالمئة و من المنتظر ان يستلم نهاية 2019 .

وتابع فيما يخص الشطر الرابط بين الجلفة و بوقزول على مسافة 140 كلم ان نسبة تقدم الاشغال به بلغت 61 بالمئة مشيرا ايضا الى احتمال تسليمه نهاية 2019.

وواصل الوزير يقول "انه تم اتخاذ تدابير لتفعيل هذه الورشات المنجزة من طرف مؤسسات وطنية" .

أما فيما يخص اسباب عدم ربط بوقزول بالبليدة او ولاية الجزائر اشار الوزير أنه يوجد مشروع لربط مدينة بوقزول بالشفة و اكد في ذات السياق ان اشغال ربط مدينة بوقزول بالجزائر انطلقت مند سنة 2013 على مسافة 40كلم و توقفت بسبب التجميد نظرا للوضعية المالية التي تعرفها البلاد .

أما بخصوص الشطر الرابط بين قصر بوخاري بالشفة على مسافة 110كلم, أشار الوزير ان الدراسة به على وشك الانتهاء مؤكدا ان الاشغال ستنطلق بهدين الشطرين فور رفع التجميد لربط الجلفة بالجزائر العاصمة .

من جهة أخرى، أشار الوزير ان ولاية الجلفة ستستفيد من عدة مشاريع التي هي حاليا قيد الانجاز كخط السكة الحديدية بين تسمسيلت و بوقزول و الذي يمر عبر اقليم ولاية الجلفة على مسافة 42 كلم مشيرا أن نسبة الانجاز به بلغت 80 بالمئة.

وأشار الوزير أيضا الى انجاز خط السكة الحديدية الذي يربط مسيلة ببوقزول والذي يعبر الجلفة على مسافة 45 كلم بحيث ان نسبة اشغاله بلغت 83 بالمئة إضافة الى وجود دراسة لإنجاز خط سكة حديدية بين البيض و الجلفة مرورا بافلو و بين الجلفة و بوسعادة على مسافة 105 كلم.