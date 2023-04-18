نفط: سعر سلة خامات أوبك  يصل الى 38ر67  دولارا للبرميل (اوبك)

الجزائر - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أن سعر سلة خاماتها ال 14 قد وصل يوم الخميس 11يناير إلى 38ر67 دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل يوم الأربعاء الماضي حيث وصل الى 24ر67 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

وسجلت أسعار النفط يوم الجمعة في اسيا انخفاضا بالمقارنة بالمستوى الذي بلغته منذ ديسمبر 2014 و الذي سجلته في اليوم السابق.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو ما يعادل 4ر0 بالمئة عن التسوية السابقة إلى 97ر68 دولار للبرميل.

للتذكير، كان برنت أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر2014 يوم الخميس وبلغ 05ر70 دولار للبرميل.

ومن جهتها، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34ر63 دولار للبرميل بانخفاض قدره 46 سنتا أو ما يعادل 7ر0 بالمئة عن التسوية السابقة.

وكان الخام ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 77ر64 دولار للبرميل.

وأشار بعض المحللين إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قد صرح الخميس الماضي خلال مناسبة في العاصمة الإماراتية أبوظبي أنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط في 2018 وأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال الوزير و هو الرئيس الحالي لمنظمة اوبك ان "أوبك ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر 2017 وهو مواصلة هذا العمل لعام كامل" مضيفا أنتحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

وقال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018 لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت.

وأضاف ذات المسؤول أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.