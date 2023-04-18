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طمار: أزيد من 396ألف عائلة ستستفيد تدريجيا من السكن الاجتماعي الى غاية 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرات

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران و المدينة يوم الخميس بالجزائر  أن ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي  الايجاري (الاجتماعي) تدريجيا الى غاية 2019 .

و قال الوزير خلال جلسة للاسئلة الشفوية أن القطاع يعمل على تسليم 396.168   وحدة من السكن الاجتماعي الى غاية 2019 ي وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة  الدولة.

ومنذ 1999 ي بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة  43 مليار دولار حيث سمحت باسكان  1.141.113 عائلة.

ناهيك عن انواع الدعم الاخرى  والتي بلغت 20 مليار دولار, اضافة الى 3 مليار  دولار للتكفل بأشغال التهيئة حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار.

ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015ي لتخفيف الضغط وتنظيم العملية  أكثري يضيف الوزير.

وتعرف 18 ولاية التأخير في الانجازي حيث سيتم عقد اجتماعات -يتابع طمار- مع  المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين سيتخذ على اساسها قرارات لفسخ  العقود او منح اعذارات او اعادة بعث للمشاريع.

 

واضاف " تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتفعيل الانجاز وتسريع الوتيرة".

كلـمات مفتـاحيــة :
طمار: أزيد من 396ألف عائلة ستستفيد تدريجيا من السكن الاجتماعي الى غاية 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 11 كانون2/يناير 2018 13:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 116 مرة   شارك

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