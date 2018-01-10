القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 360 مرات
منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية

الجزائر - صدر المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد في الجريدة الرسمية رقم 01.

ووفقا لهذا النص التشريعي المؤرخ في 7 يناير 2018 فإنه "يعلق مؤقتا استيراد  البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن  ميزان المدفوعات".

ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى  45 فئة من البضائع.

ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)ي الفواكه  الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات والشوكولاتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب، ومصبرات الخضر، والطماطم  المحضرة أو المصبرة، المربى والهلامي والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية، والمواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع،الزجاج، الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريا،التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.

 إقرأ أيضا: تنصيب لجنة للحفاظ على الإنتاج الوطني قريبا

يذكر أنهي زيادة على تعليق استيراد 851 منتجا، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.

ويتعلق الأمر بتدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها)، أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32  من قانون المالية 2018).

إقرأ أيضا: تجارة خارجية: إجراءات بنكية وتنظيمية للحد من الواردات

يضاف إلى ذلك، رفع الحقوق الجمركية بالنسبة ل 32 فئة من المنتجات النهائية وهي : بذور عباد الشمسي معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، لواحق الإعلام الآلي، أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحات الالكترونية، الوحدات  المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقات الذاكرة،  مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودم وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكوابل الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل  الجرارات والشاحنات، عربات التبريد، تحضيرات من الفول السوداني،المربى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات،الهواتف الخلوية والمشروبات (تم تحديد أسماء المنتجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).

إقرأ أيضا: المنتجات الغذائية:ارتفاع الأسعار عند الاستيراد خلال الثلاثي الأول من 2017

 

كلـمات مفتـاحيــة :
منتجات معلقة عند الاستيراد: صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 360 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود