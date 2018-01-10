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حاسي مسعود: إتفاقية بين طيران الطاسيلي والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لنقل العمال من ونحو حقول البترول والغاز   

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرات
حاسي مسعود: إتفاقية بين طيران الطاسيلي والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لنقل العمال من ونحو حقول البترول والغاز   

ورقلة - أبرمت شركة النقل الجوي طيران الطاسيلي والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار اليوم الأربعاء بحاسي مسعود (80 كلم جنوب ورقلة)  إتفاقية تهدف إلى ضمان النقل لعمال ذات المؤسسة البترولية من و نحو حقول  البترول والغاز.

وستسمح هذه الإتفاقية (5 سنوات) التي تضاف إلى نحو ثلاثين عقد مماثل ممضى مع  مختلف فروع وشركات تابعة لسوناطراك بضمان تنقل عمال ذات المؤسسة الوطنية  لخدمات الآبار من و نحو مختلف حقول البترول والغاز في ظروف أفضل من الناحية  الأمنية والراحة ي مثلما أوضح للصحافة الرئيس المدير العام لذات الشركة للنقل  الجوي بلقاسم حرشاوي.

وستقتني شركة طيران الطاسيلي التي تعمل من أجل تحسين تواجدها في النقل المحلي  في الجزائر ثلاث طائرات من نوع بونيغ-737/800 التي ستخصص في مرحلة أولى لتدعيم  خدماتها في مجال نقل العاملين في النشاط البترولي بغرض تعزيز دورها بخصوص  مرافقة عمال قطاع الطاقة بصفة عامة ي ومجمع سوناطراك على وجه الخصوص ي كما أكد  السيد حرشاوي .  

ويرتقب استلام الطائرات الجديدة بداية من شهر سبتمبر من السنة الجارية ي  مثلما أوضح ذات المسؤول .

وفضلا عن هذه الأنشطة الرئيسية ي أي رحلات نقل عمال مجمع سوناطراك وفروعها، وكذا النقل الداخلي الوطني والرحلات الدولية ي تعتزم طيران الطاسيلي وعلى  المدى المتوسط اقتحام القارة الإفريقية ي إستنادا للسيد حرشاوي .

ومن جهته ذكر الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار منصور خريس  بأن النقل الجوي ومقارنة بالنقل البري يظل دوما الوسيلة الأكثر ضمانا وأمنا، ومكيف مع خصوصيات وحاجيات عمال المؤسسة التي تحصي حاليا أكثر من 3.000 عاملا .

وصرح السيد خريس أن المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بصدد التباحث مع طيران  طاسيلي حول إمكانية توفير فرص أخرى تتعلق بالتدخلات الجوية في الحالات الإستعجالية بالحقول البعيدة لإجلاء العمال ضحايا حوادث العمل.

وأنشئت شركة طيران الطاسيلي التي تملك أسطولا من عدة أنواع من الطائرات في  1998 في إطار شراكة مختلطة بين سوناطراك والجوية الجزائرية، قبل أن تتحول  بنسبة 100 في المائة إلى المجمع البترولي العمومي منذ 2005 .

ومن جهتها تضم المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار التي أنشئت في الفاتح أغسطس  1981 إثر إعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيميائية جزءا كبيرا من  الخدمات ذات صلة بوظيفة الآبار.

 

 

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حاسي مسعود: إتفاقية بين طيران الطاسيلي والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار لنقل العمال من ونحو حقول البترول والغاز   
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 18:30     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 105 مرة   شارك

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