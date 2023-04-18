سوناطراك: الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية من 16 إلى 19 أبريل بوهران

الجزائر - ينظم مجمع سوناطراك في الفترة بين 16 و19 أبريل 2018 بوهران الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية والطبعة الثالثة للمعرض العلمي "اكسبو سيونس"، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة الطاقة.

وتعقد التظاهرتان تحت شعار "الابتكار والشراكة في سياق عالمي للانتقال الطاقوي".

وتعتبر الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي أنشئت عام 1994 تظاهرة "تسعى لخلق فضاء تبادل وتشارك يجمع خبراء وباحثين جامعيين وأكاديميين حول أعمالهم كما تهدف للتناقش حول المواضيع المرتبطة بالقضايا العلمية والتقنية الراهنة في عالم الطاقة"، حسب نفس المصدر.

ويقام على هامش هذه التظاهرة معرضا يهدف إلى توطيد الشراكات القائمة وخلق شراكات جديدة مع مختلف فاعلي القطاع لاسيما المؤسسات والوكالات والهيئات.

يذكر ان الطبعة السابقة للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك و"اكسبو سينوس" نظمتا في أكتوبر 2015 بوهران تحت شعار "التكنولوجيا، اجابة لتحديات اليوم والمستقبل في مجال الطاقة".

وتم التطرق في هذه الطبعة إلى عدة مواضيع من طرف مشاركين جزائريين وأجانب، مثل "استراتيجية الفاعلين في صناعة طاقوية طور التحول"، "آثار انخفاض أسعار النفط الخام على الصناعة"ي "الحفر وتكنولوجيات الانجاز" و"تقنيات وتكنولوجيات نقل المحروقات".

من جهته، ضم المعرض العلمي 35 عارضا وطنيا واجنبيا تحت شعار "الابتكار والبحث التطبيقي في خدمة المؤسسة".

وشارك كذلك في هذا الموعد العلمي متعاملون وشركات متخصصة في الطاقات والتأمينات والقنوات وجمعيات متخصصة في مجال الطاقة.