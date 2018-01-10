القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحاد الافريقي: راوية في كيغالي للمشاركة في اجتماع  لجنة وزراء المالية العشر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرات
الاتحاد الافريقي: راوية في كيغالي للمشاركة في اجتماع  لجنة وزراء المالية العشر 

الجزائر - يحل وزير المالية عبد الرحمان راوية غدا الخميس في العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في أشغال لجنة وزراء المالية العشر للاتحاد الافريقي و التي تعتبر الجزائر عضوا ضمنها، حسبما علم في بيان لوزارة  المالية.

وحسب ذات المصدر, ستلتئم هذه اللجنة في العاصمة كيغالي يوم السبت المقبل, في اجتماع  يدخل في اطار تفعيل قرار ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المصادق عليه خلال قمة كيغالي المنظمة في يوليو  2016 و التي تتعلق بآليات  التمويل الجديدة لميزانية للاتحاد الافريقي .

 

وسيقوم أعضاء لجنة وزراء المالية العشر لدول الاتحاد الافريقي خلال هذا  الاجتماع ببحث و المصادقة على الاجراءات العملية  الواجب اتخاذها من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لضمان استقلالية تمويل هذه المنظمة القارية , يضيف بيان وزارة المالية. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد الافريقي: راوية في كيغالي للمشاركة في اجتماع  لجنة وزراء المالية العشر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 17:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 85 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 