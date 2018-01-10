الاتحاد الافريقي: راوية في كيغالي للمشاركة في اجتماع  لجنة وزراء المالية العشر 

وحسب ذات المصدر, ستلتئم هذه اللجنة في العاصمة كيغالي يوم السبت المقبل, في اجتماع يدخل في اطار تفعيل قرار ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المصادق عليه خلال قمة كيغالي المنظمة في يوليو 2016 و التي تتعلق بآليات التمويل الجديدة لميزانية للاتحاد الافريقي .
وسيقوم أعضاء لجنة وزراء المالية العشر لدول الاتحاد الافريقي خلال هذا الاجتماع ببحث و المصادقة على الاجراءات العملية الواجب اتخاذها من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي لضمان استقلالية تمويل هذه المنظمة القارية , يضيف بيان وزارة المالية.