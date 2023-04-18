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الجزائر: البنك العالمي يرتقب انتعاش قوي للنمو سنة 2018

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 11:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 207 مرات
الجزائر: البنك العالمي يرتقب انتعاش قوي للنمو سنة 2018

واشنطن - رفع البنك العالمي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو  بالجزائر لسنتي 2018 و 2019 و هو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة  التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار.

و أشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق  الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6ر3%  سنة 2018 مقابل 1% الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر يونيو الفارط, أي ما  يمثل ارتفاع ب 6ر2 نقطة.

كما رفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى  2ر2 %  مقابل 8ر1% الذي توقعه مسبقا و هو ما يمثل فارق يقدر ب 4ر0 نقطة.

 

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و حسب نفس ارقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب 5ر2% فسيبقى  النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر يونيو الفارط التي أشارت  إلى نمو بمعدل 5ر1%.

و أوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة و التدابير المالية التي  جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى  القصير.

و اشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الاوسط و  شمال افريقيا (مينا) انه فيما يخص الجزائر  " ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية  المتعلقة بميزانية 2018 و التوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير".

و حسب البنك العالمي فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية و تحقق ارقام افضل من  اغلب بلدان منطقة مينا, بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في  النمو.

 

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و خفض البنك العالمي توقعاته شهر يونيو الفارط للنمو لثلاث بلدان لمجلس تعاون  الخليج (المملكة العربية السعودية, الكويت و عمان) و كذا بالمغرب (-6ر0 نقطة)  و تونس (-3ر0 نقطة).

و أوضحت ذات المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر و  المملكة العربية السعودية و روسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها و  اعادة ضبط المداخيل و النفقات" بعد انهيار اسعار البترول.

و ابرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع  الاقتصاد مستشهدا بالجزائر و الامارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت  "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار. 

و في السياق ذاته, أكدت ذات المؤسسة أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به  تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر و المملكة العربية السعودية  بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على  الفئات الهشة مع العمل على  تعزيز الحماية الاجتماعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر: البنك العالمي يرتقب انتعاش قوي للنمو سنة 2018
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 كانون2/يناير 2018 11:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 207 مرة   شارك

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