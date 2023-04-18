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أزيد من 9ر1 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر  2017

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات

الجزائر - تم إحصاء أزيد من 95ر1 مليون من المتعاملين  الاقتصاديين مسجلين في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر 2017 مقابل 89ر1 مليون  متعامل في نهاية سنة 2016  حسبما علمت وأج  لدى  وزارة التجارة.

و حسب ذات المصدر،  فإن الجزائر تحصي تجديدا  1.956.042 من المتعاملين  الاقتصاديين حتى نهاية نوفمبر 2017.

ومن ضمن إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط  1.772.208 بصفة الشخص الطبيعي (91?) و 183.834 ينشطون بصفة الأشخاص المعنويين (مؤسسات).

وبلغت التسجيلات في السجل التجاري  خلال  الاشهر ال 11 الأولى من سنة  2017  ما مجموعه 330.044 تسجيل مقارنة ب 360.640 تسجيل خلال  نفس الفترة من سنة  2016ي أي بانخفاض قدره  9 بالمئة.

وتتشكل  هذه التسجيلات من 287.343 متعامل بصفة الشخص الطبيعي  (87 في المائة  من المجموع) و 42.701 مؤسسة ما يمثل  13 في المائة.

و من أصل 287.343 شخص طبيعي مسجلين في السجل التجاريي نجد  128.379 شخصا  طبيعيا قاموا بتأسيس شركات جديدة  (45 بالمئة)  و 82.733 قاموا بتعديلات على  سجلاتهم   (29 بالمائة ) و 76.231 شطب (26 بالمئة).

وبالنسبة للمتعاملين الأشخاص المعنويين ي بلغ عدد الشركات التي تم إنشاؤها في  الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 16.945 شركة، في حين تم تعديل  سجلات 19.657 شركةي و شطب6.087 شركة لتوقفها عن النشاط و 12 شركة قامت بإعادة  التسجيل.

 

                               == قرابة 700.000 متعامل يحوزون على السجل  التجاري الالكتروني==

 

الى غاية نهاية نوفمبر 2017ي و من أصل 1,95 مليون متعامل مسجل  في السجل  التجاريي 698.512 متعامل  يحوزون على سجل التجاري الالكتروني وهو ما يمثل 36  بالمائة  من مجموع المتعاملين الاقتصادين المسجلين في السجل التجاري.

في نهاية عام 2016ي كان عدد المتعاملين الذين يحوزون على السجل التجاري   الالكتروني  530.895  متعامل   (456.533  من الأشخاص الطبيعيين  و 74.362   معنويين ).

ومن بين المسجلين في  السجل التجاري الالكتروني  البالغ عددهم 698.512 شخصا  في نهاية نوفمبر 2017ي بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين 848. 604 شخصا (86 في  المائة) و93.664   شخص معنوي  (14 في المائة).

 يذكر أن السجل التجاري الالكتروني الذي  أعدته  وزارة التجارة والمركز  الوطني للسجل التجاري بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال   مدعم برمز آمن (يحتوي على بيانات مشفرة) ما يضمن  أمن مستخرج  السجل التجاري   و تحديده  ومراقبة البيانات عبر الانترنت .

وكان  السجل التجاري الالكتروني  قد أطلق في سنة 2014  يسمح لأي شخص  مهتم للوصول إلى جميع المعلومات التي تم تحديثها من قبل  المركز الوطني للسجل   التجاري ي المتعلقة بوضعية  التاجري شخص طبيعي أو اعتباري.

وتهدف هذه الأداة الإلكترونية أيضا إلى تيسير وتطوير وتحديث عملية مراقبة  النشاط التجاري.

 

و تسمح ايضا لأعوان المراقبة بتحديد حامل السجل التجاري و النشاطات التي  ينجزها . 

كلـمات مفتـاحيــة :
أزيد من 9ر1 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري حتى نهاية نوفمبر  2017
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 16:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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