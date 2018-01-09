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طمار: التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 300 مرات
طمار: التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات  

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على  مستوى البلديات.

وأكد الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية  بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية ل2015, ان التسجيلات ضمن  صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي "لان رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه".

 

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وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ اكبر قدر ممكن على الموارد  المالية من خلال تمرير الاموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية  عمليات الانجاز.

وذكر الوزير بان هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج "مبعثرة" منذ  سنواتي تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70.000 وحدة.

وستوجه التعليمة الاسبوع المقبل الي الولايات حيث هذه الاخيرة منحت للوزارة  الوصية مخططات شغل الاراضي ( les plans cadastraux) ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت اشكاليات مع الخواص.

ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة الاراضي الفلاحية  نهائيا.

وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة أوسع لكل منزل فردي. 

وبخصوص صيغة السكن الترقوي الايجاري،  كشف الوزير عن الانطلاق في العملية  التجريبية مع 6 مديريات للترقية والتسيير العقاري خلال الأسابيع المقبلة، وذلك من اجل التأطير الجيد للعملية.

وقال الوزير ان هذه الصيغة باتت حتمية لتسيير ملف السكن بالنظر الى تغير  الوضع المالي للبلاد. 

 

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وسيكون الإيجار الشهري -وفق طمار- مقبول وملائم لقدرات كل مواطني كما يراعي  طبيعة كل منطقة. 

وتابع الوزير قائلا: "لايوجد حل لازمة السكن في 2018, علينا العمل على تسيير الملف لتدارك التأخر وتغطية اكبر قدر من الطلب"ي مبرزا ان القطاع يعمل على  القضاء على 80 في المائة من المشاكل قبل الانطلاق في المشاريع.

وستسمح هذه الصيغة للمواطنين بالتنقل عبر الولايات بحرية تامة، الى جانب تغيير نوع السكن من شقق ذات غرفتين الى غاية شقق ذات 5 غرف حسب حجم العائلة.  

وستمكن هذه الصيغة من خلق سوق عقاري و ايجاري في نفس الوقتي حسب الوزير الذي  أكد ان القطاع سيدعم هذا النمط بحيث ستعقد لقاءات أخرى لتقديم المزيد من  التوضيحات بخصوص السكن الترقوي الإيجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
طمار: التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم تتم على مستوى البلديات  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 300 مرة   شارك

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