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التجارة الالكترونية: تأمين سلامة التعاملات من أولويات وزارة المالية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 213 مرات
التجارة الالكترونية: تأمين سلامة التعاملات من أولويات وزارة المالية

الجزائر - أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن  وزارته تعمل على تأمين سلامة التعاملات و تعزيز  الثقة في وسائل الدفع الالكتروني من اجل تشجيع التجارة الالكترونية بالجزائر.

وأوضح السيد راوية،  في مداخلة خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني  لمناقشة مشروع  قانون التجارة الالكترونية،ان "وزارة المالية تعمل على تأمين سلامة التعاملات  و تعزيز الثقة في وسائل الدفع الالكتروني بالتأكد من سرية و سلامة وصحة و أمن  تبادل البيانات بواسطة أنظمة تشفير متطورة".

وأضاف الوزير انه تم قانونا حصر الدفع الالكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا  الغرض, منشأة و مستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر و  بريد الجزائر. 

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كما أكد أن الجهود المبذولة من طرف قطاعه ستسمح بتوفير الشروط اللازمة  للانطلاق في التجارة الالكترونية منها "اعتماد و تنفيذ خطة شاملة من طرف  البنوك و الهيئات المتخصصة في البطاقة المصرفية البينية بهدف توسيع استعمال  بطاقة الدفع".

ومن بين التدابير ايضا -ذكر الوزير- الشروع في تعبئة موارد الدولة عن طريق  الدفع الالكتروني مع اعتماد التصريح و الدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة و  الخاضعين في مرحلة أولى لمديرية كبريات المؤسسات, مضيفا ان قانون المالية لسنة  2018 ينص على إلزامية توفير جهاز الدفع الالكتروني على مستوى كل المحلات  التجارية عبر الوطن.

وأشار السيد راوية, في هذا السياق, الى "التقدم" المسجل من طرف البنوك  العمومية في المشاريع المتعلقة بنظام المعلومات الهادفة الى اعتماد حلول من  نوع الصيرفة الشاملة التي ستتيح تسيير كل المعاملات المسجلة و حسابات الزبائن انيا.

و عن مشروع القانون, اكد الوزير ان اعتماده سيمسح دون شك بسد فراغ قانوني  طالما اشتكى منه المستهلكون و المتعاملون, على حد سواء, و الذين اعتبروا  انعدام مثل هذه النص عنصرا كابحا لتطور واسع للمعاملات التجارية الالكترونية.

واعتبر انه من الضروري تحديد الاطار القانوني الشامل اللازم لتأطير التجارة  الالكترونية قبل الانطلاق في المعاملات التجارية الالكترونية للسلع و الخدمات,  مضيفا بأن المبادرة بهذا المشروع تتزامن مع تطلع كبير و طلب ملح لجمهور  المتعاملين و المستهلكين لولوج فضاء جديد و واسع في نفس الوقت للمعاملات  التجارية الالكترونية.

كما ستمسح التجارة الالكترونية -حسب قوله- بإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي الكلي  لا سيما بخلق فرص جديدة و نوع غير معهود من المعاملات في سبيل تسهيل و تسريع  وتيرة التبادلات التجارية تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين و كذا فتح  قنوات جديدة للتوزيع, مكملة للنظام التقليدي المعمول به الى حد الآن.

 إقرأ أيضا: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني

 

وأكد السيد راوية ان وضع الإجراءات التي يتضمنها المشروع سيوفر الوسائل  اللازمة و الظروف الملائمة لإزالة العقبات التي حالت دون تطور التجارة  الالكترونية في الجزائر خاصة مع توسع التدريجي للربط بشبكة الانترنت على مستوى كامل التراب الوطني و تحسين نوعية الخدمة في هذا المجال بفضل الاستثمارات  العمومية.

و في رده عن انشغالات اعضاء اللجنة, التي يترأسها السيد فؤاد بن مرابط,  التي دارت خاصة حول عملية تصدير المواد المصنعة في الجزائر من قبل المتعاملين  الصغار الذين ينشطون في التجارة الالكترونية, اوضح السيد راوية انها ستجري  بطريقة عادية كما ينص عليه القانون الجزائري الذي يشجع تصدير المنتجات الوطنية  نحو الخارج سيما من طرف المتعاملين الصغار. 

وعن سؤال حول إمكانية استبدال الاوراق النقدية الوطنية و كذا فائدة تغيير  كلي للنقود الجزائرية, رد الوزير قائلا ان "الاجوبة على هذه الانشغالات من  صلاحيات محافظ بنك الجزائر و ليست من صلاحياتي".

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التجارة الالكترونية: تأمين سلامة التعاملات من أولويات وزارة المالية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 213 مرة   شارك

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