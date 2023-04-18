مراجعة قانون التعمير خلال 2018 مع دمج قانون مطابقة البنايات كقاعدة ثابتة 

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها فيه كقاعدة ثابتة .

واكد الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015, ان مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.

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وسيجتمع الوزير غدا (الأربعاء) مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.

وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.

يذكر أن قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها عرف التمديد مرتين وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها، قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير.