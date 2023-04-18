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طمار: تمكين الإطارات المتقاضين لأزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل في  الترقوي العمومي  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرات
طمار: تمكين الإطارات المتقاضين لأزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل في  الترقوي العمومي  

الجزائر - كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر عن تمكين الاطارات الذين يتقاضون اجرا ازيد من  200.000 دج  (20 مليون سنتيم) من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي (LPP) .

وقال الوزير، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني  لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015,  انه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة الي  استحداث صيغة اخرى.

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وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة الي تلقاها القطاع من طرف اطارات لم  تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الاخرى. 

ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة 2013, وكانت تخص المواطنين  الذين يتراوح دخلهم بين 108 الف دج و216 الف دج. 

كلـمات مفتـاحيــة :
طمار: تمكين الإطارات المتقاضين لأزيد من 20 مليون سنتيم من التسجيل في  الترقوي العمومي  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 15:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 113 مرة   شارك

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