القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر- العراق : الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 09:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرات
الجزائر- العراق : الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات

الجزائر- تم يوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد  الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات بين وزارة  الطاقة الوطنية وزارة البترول العراقية بهدف تطوير عمل الشركات النفطية وتحديث  اساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة, حسب  بيان للوزارة.

و تمت المصادقة على هذه الاتفاقات من خلال التوقيع على محضر اجتماع بين وزير  الطاقة, مصطفى قيطوني و وزير البترول العراقي, السيد جبار علي اللعيبي, حيث تم  والاتفاق على توقيع عقود مشاركة بصيغة الشراكة أي مؤسسات مختلطة في المستقبل  بين وزارة الطاقة ممثلة بمجمع سوناطراك, و وزارة البترول  العراقية ممثلة  بشركاتها النفطية, يضيف البيان.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما  تم الاتفاق عليه, حسب نفس المصدر.

 

اقرأ أيضا:       العراق مهتم بتواجد مجمع سوناطراك على أراضيه

و في هذا الصدد, اشار الوزيران الى أن محضر الاجتماع  تضمن, التعاون بين   شركة سوناطراك وشركات انتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الامثل  للغاز و كذلك التنقيب و الانتاج والاستثمار في مصانع البتروكيمياويات  والاسمدة .

و أضاف الوزيران ان محضر الاجتماع يهدف كذلك الى تطوير عمل الشركات النفطية  وتحديث أساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة  في عدة قطاعات و تكوين الخبرات في مجال التسويق وتسعير النفط,  بالإضافة الى  تطوير صناعة المعدات النفطية والبتروكيمياوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما اشار الوزيران الى انه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق في مجال التدريب  ما يساهم في دعم الكفاءات وتطويرها وتأهيلها حسب ذات المصدر.

للتذكير يتواجد السيد قيطوني ببغداد في إطار زيارة عمل قادته الى العاصمة  العراقية بغداد يومي الأحد و الاثنين.

 

و يرافق وزير الطاقة خلال زيارته الى العراق كل من الرئيس المدير العام لمجمع   سوناطراك ي السيد عبد المؤمن ولد قدور ووفد من  اطارات الوزارة وسوناطراك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- العراق : الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 كانون2/يناير 2018 09:58     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 98 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 