الجزائر- العراق : الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات

الجزائر- تم يوم الاثنين في العاصمة العراقية بغداد الاتفاق على توقيع عدة عقود مستقبلا في مجال الطاقة و المحروقات بين وزارة الطاقة الوطنية وزارة البترول العراقية بهدف تطوير عمل الشركات النفطية وتحديث اساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة, حسب بيان للوزارة.

و تمت المصادقة على هذه الاتفاقات من خلال التوقيع على محضر اجتماع بين وزير الطاقة, مصطفى قيطوني و وزير البترول العراقي, السيد جبار علي اللعيبي, حيث تم والاتفاق على توقيع عقود مشاركة بصيغة الشراكة أي مؤسسات مختلطة في المستقبل بين وزارة الطاقة ممثلة بمجمع سوناطراك, و وزارة البترول العراقية ممثلة بشركاتها النفطية, يضيف البيان.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه, حسب نفس المصدر.

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و في هذا الصدد, اشار الوزيران الى أن محضر الاجتماع تضمن, التعاون بين شركة سوناطراك وشركات انتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الامثل للغاز و كذلك التنقيب و الانتاج والاستثمار في مصانع البتروكيمياويات والاسمدة .

و أضاف الوزيران ان محضر الاجتماع يهدف كذلك الى تطوير عمل الشركات النفطية وتحديث أساليب العمل في مجال الاستكشاف وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة في عدة قطاعات و تكوين الخبرات في مجال التسويق وتسعير النفط, بالإضافة الى تطوير صناعة المعدات النفطية والبتروكيمياوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما اشار الوزيران الى انه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق في مجال التدريب ما يساهم في دعم الكفاءات وتطويرها وتأهيلها حسب ذات المصدر.

للتذكير يتواجد السيد قيطوني ببغداد في إطار زيارة عمل قادته الى العاصمة العراقية بغداد يومي الأحد و الاثنين.

و يرافق وزير الطاقة خلال زيارته الى العراق كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ي السيد عبد المؤمن ولد قدور ووفد من اطارات الوزارة وسوناطراك.