صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير

وسيحدد دفتر الشروط , القواعد التي ستسمح بتطوير هذا النشاط بالجزائر و كذا حماية المستهلك, حسب شروحات السيد يوسفي خلال ندوة صحفية, نظمت عقب اختتام تدشين عدد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة و ذلك في العديد من الشعب الصناعية خصوصا تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة والمنتجات الغذائية و الزراعية ومواد البناء.

وفي مجال صناعة الهواتف النقالة, دشن الوزير وحدة تركيب الهواتف الذكية "سامسونج" الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.

وتم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين المصنع الكوري الجنوبي سامسونج الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع "تايم كوم".

و تصل القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة إلى 5ر1 مليون هاتف في عام 2018 و 5ر2 مليون وحدة في 2019.