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صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرات
صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير

الجزائر - يتم حاليا دراسة دفتر الشروط ينظم قطاع صناعة وتركيب الهواتف النقالة بالجزائر, حسبما صرح به, اليوم الاثنين, وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي.

وسيحدد دفتر الشروط , القواعد التي ستسمح بتطوير هذا النشاط بالجزائر و كذا حماية المستهلك, حسب شروحات السيد يوسفي خلال ندوة صحفية, نظمت عقب اختتام تدشين عدد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة و ذلك في العديد من الشعب الصناعية خصوصا تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة  والمنتجات الغذائية و الزراعية ومواد البناء.

وفي مجال صناعة الهواتف النقالة, دشن الوزير وحدة تركيب الهواتف الذكية "سامسونج" الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.

وتم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين المصنع الكوري الجنوبي سامسونج الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع "تايم كوم".

 

و تصل القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة إلى 5ر1 مليون هاتف في عام 2018 و  5ر2  مليون وحدة في 2019. 

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صناعة الهواتف النقالة: دفتر الشروط قيد التحضير
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 18:17     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 118 مرة   شارك

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