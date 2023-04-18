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اسمنت: المجمع العمومي "جيكا" يحقق إنتاجا قياسيا قارب 14 مليون طن خلال 2017

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 150 مرات
اسمنت: المجمع العمومي &quot;جيكا&quot; يحقق إنتاجا قياسيا قارب 14 مليون طن خلال 2017
صورة وأج

الجزائر - سجل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(جيكا) إنتاجا قياسيا يقارب 14 مليون طن من الإسمنت خلال 2017, بزيادة تقدر ب 11 بالمائة  مقارنة مع 2016، حسب ما علم لدى هذا المجمع .

وارتفع إنتاج جيكا ليبلغ  13.950.660 طن خلال 2017 مقابل 12.604.045 في 2016 أي بزيادة تقدر ب 1,34 مليون طن.

وحقق مجمع جيكا عبر مصانعه الاثني عشر (12) إنتاجا قياسيا للعام الثالث على التوالي, متجاوزا توقعات الإنتاج لسنة 2017 و التي كانت في حدود 13,17 مليون طن.

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وسجل هذا الارتفاع الملحوظ في الإنتاج بفضل دخول حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول ل2017 خط الإنتاج الثاني لمصنع الإسمنت لعين الكبيرة بولاية سطيف.

وقد تم إنتاج من خلال هذا الخط  الجديد أكثر من 1,5 مليون طن إضافية من الاسمنت خلال العام الماضي مما سمح برفع طاقة إنتاج مركب عين الكبيرة  إلى 2,9  مليون طن خلال ذات السنة على أن يصل إنتاج هذا الخط إلى  3 مليون طن سنويا.

و يطمح مجمع جيكا لإنتاج 20 مليون طن سنويا في آفاق 2020 بعد استلام  مشروعي  مصنعي الإسمنت الجديدين في كل من بشار و أم البواقي إلى جانب استكمال أشغال  توسعة القدرات الإنتاجية لمصنعي الشلف و زهانة.

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ومن جانب آخر, وتنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية، يعمل المجمع على البحث عن أسواق خارجية لتصدير الإسمنتي بعدما ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق  الوطنية من هذه المادة الاستراتيجية, حسب ما أضاف ذات المصدر.

للتذكير, يصل حاليا عدد مصانع الاسمنت في الجزائر, العامة منها و الخاصة, إلى سبعة عشر (17) مصنع بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 25 مليون طن, مع العلم أن الطلب الوطني على هذه المادة وصل 26 مليون طن في 2016.

وحسب التوقعات, يرتقب ارتفاع قدرات إنتاج الوطن للإسمنت في أفاق 2020 إلى 40,6 مليون طن حيث سينتج مجمع "جيكا"  20 مليون طن فيما ستنتج شركة لافارج هولسيم الجزائر11,1 مليون طن و 9,5 مليون طن من طرف العاملين الخواص.

 

 

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اسمنت: المجمع العمومي "جيكا" يحقق إنتاجا قياسيا قارب 14 مليون طن خلال 2017
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 15:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 150 مرة   شارك

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