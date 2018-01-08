طمار: منح عقود السكنات للمستفيدين "أولوية"

الجزائر - أكد وزيرالسكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الاثنين بالجزائري أن منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات ومن مختلف الصيغ "أولوية".

وسيتم العمل مع الولايات على اجل انجاز احصاء خلال الثلاثي الاول من 2018 لمعرفة العدد الاجمالي للمواطنين المخولين قانونا و الذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود من اجل تمكينهم من الوثائقي أظاف الوزير خلال اجتماع له مع مدراء السكن للولايات.

وبلغ العدد الاجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقود ويخولهم القانون للحصول عليها وفق آخر الاحصائيات ازيد من 100 الف ملف.

وأعطى الوزير توجيهات للمدراء من اجل العمل على انجاز مجمعات سكنية ريفية تكون منظمة مع التشاور مع الولايات المعنية من اجل تخصيص جانب من ميزانية الولاية لانجاز التهيئة الخارجية لهذه المجمعات.

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والزم السيد طمار الاطارات بوضع سجل وطني للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز ومؤسسات انتاج مواد البناء قبل نهاية الشهر وتسليمه للوزير .

و ذاك سيسمح للوزارة بمتابعة عمل كل فئة ونسبة الانجاز في الولايات من اجل القضاء على فوضى الانجاز ومعرفة انجازات كل طرف عبر الولايات ما يمكن القطاع من تقييم المجهودات.

كما شدد في ذات الجانب على ضرورة مراقبة منجزات المرقين الاحرار والتدخل لحل الاشكاليات التي تطرأ بينهم وبين المواطنيني مع ممارسة سلطة الرقابة عليهم وفق ما ينص عليه القانون.

وتابع قائلا :"من اليوم فصاعدا سنشدد الرقابة على رخصة البناء هناك عدة ملفات من أوت 2015 خاصة بالمرقين العقاريين الخواص".

وسيتم ادراج حصيلة منجزات المرقين الاحرار والترقيات العقارية الخاصة ضمن احصائيات قطاع السكن لا سيما في الولايات الكبرى.