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أطلس الصناعة التقليدية: إصدار جديد يبرز تنوع الموروث الثقافي والحضاري  للجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 11:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 215 مرات
أطلس الصناعة التقليدية: إصدار جديد يبرز تنوع الموروث الثقافي والحضاري  للجزائر
صورة وأج 
 

الجزائر -صدر مؤخرا "أطلس الصناعة التقليدية الجزائرية" تم  من خلاله إبراز مختلف منتوجات هذا القطاع التي تعكس تنوع  الموروث الثقافي  والحضاري للجزائر في هذا المجال.

وينقسم هذا الإصدار الذي ورد في 342 صفحة أغلبها صورا تثري محتوى هذا الكتاب,  الى محورين يضم الاول حرف الصناعة التقليدية, فيما يحتوي الثاني على مناطق  الجزائر, الى جانب جزء يتضمن تعريفا بالجائزة الوطنية للإنشاء والحفاظ على  التراث الحرفي والفائزين بها.

ففي المحور الاول, تضمن هذا الأطلس الذي أصدرته وزارة السياحة والصناعة  التقليدية, مجموعة من الحرف, على غرار النسيج , الفخار والخزف, الحلي والزي  التقليدي, التطريز, صناعة الجلود, النحاسيات, صناعة الخشب وغيرها من المنتوجات  التي تناقلها الجزائريون جيلا بعد جيل مستعملين فيها مختلف الادوات والمواد  المحلية.

 

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وتأتي صناعة الزرابي والنسيج من بين أهم هذه الحرف التي لازالت تحتفظ   ببريقها وقيمتها المادية والمعنوية حتى يومنا هذا, حيث تضمن هذا الاطلس  معلومات هامة تتعلق بأصل الزربية والمواد التي تدخل في صناعتها ومختلف المراحل  التي تتطلبها حتى تخرج في شكلها النهائي الرائع مثلما تظهره الصور التي صاحبت  هذه المعلومات.

وأبرز هذا المحور أيضا حرفة الفخار والخزف التي لا تقل أهمية عن النسيج  والزرابي, حيث شمل الأطلس تاريخ الصناعة التقليدية التي عرفها الجزائريون منذ  أقدم العصور بالنظر الى ارتباطها الوثيق بنمط معيشة السكان.

كما تضمن الإصدار فضل المرأة الجزائرية في المحافظة على هذه الحرفة  وتطويرها مستعملة الموروث الثقافي والاجتماعي لكل منطقة من مناطق الجزائر, الى  جانب مراحل صنع هذه الادوات كتهيئة الطين والتشكيل والتلوين وغيرها.

ومن بين الحرف التي زينت هذا الاصدار صناعة الحلي التي تعد الاكثر ترحالا في  تاريخ الجزائر, حيث عرض الأطلس, علاوة على الجانب النظري والتاريخي, صورا  ومعلومات متنوعة لهذه الصناعة التي تختلف من منطقة الى أخرى مثلما هو الشأن  بالنسبة لحلي منطقة القبائل والاوراس والصحراء  ووادي ميزاب وغيرها.

أما المحور الثاني من هذا الاصدار والخاص بمناطق الجزائر, فيتضمن توزيعا  للصناعة التقليدية حسب كل منطقة. ويتعلق الامر بالوسط, الغرب, الشرق, الجنوب  الغربي والجنوب الشرقي.

وتسهيلا للقارئ, شمل الإصدار صورا عن مختلف المنتوجات الحرفية التي تبرز  خصوصيات منطقة عن أخرى وكذا معلومات عن تاريخ بعض معالمها المرتبطة ارتباطا  وثيقا بمجال الصناعة التقليدية وحتى السياحة, مثلما هو الشأن بالنسبة لوادي  ميزاب (غرداية) ومنطقة الهقار (تنمراست) والألف قبة (الوادي) وغيرها.

 

وخصص هذا الاصدار جزءا احتوى تذكيرا بنتائج الجائزة الوطنية للإنشاء والحفاظ  على التراث الحرفي بداية من طبعتها الاولى سنة 2002 الى غاية طبعة 2014, حيث  تم ادراج اسماء الفائزين وصورا لإبداعاتهم المتوجة.

كلـمات مفتـاحيــة :
أطلس الصناعة التقليدية: إصدار جديد يبرز تنوع الموروث الثقافي والحضاري  للجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 11:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 215 مرة   شارك

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