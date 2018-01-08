العراق مهتم بتواجد مجمع سوناطراك على أراضيه 

الجزائر - عبر وزير البترول العراقي السيد جبار علي اللعيب يوم الأحد ببغداد عن الاهتمام الكبير الذي يوليه بلاده لتواجد سوناطراك في العراق من خلال ما يمكن أن يقدمه المجمع من خبرة و تجربة خاصة في مجال استكشاف و استغلال الغازي حسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

و جاء تصريح وزير البترول العراقي خلال محادثات جمعته بوزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني هذا الأخير يقوم بزيارة عمل الى بغداد اليوم و غدا بدعوة من السيد اللعيبي .

و قال السيد قيطوني أن الجزائر تعتزم تقوية تواجدها في العراق من خلال مجمع سوناطراك و كذا دراسة امكانيات الاستثمار و الاعمال في جميع المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة و خاصة في ميادين الاستكشاف و تطوير حقول الغاز و البترول سواء منها تلك التي هي في طور الاستغلال او غير المستكشفة و كذا نشاطات التسويق.

كما اشار السيد قيطوني الى ضرورة تقوية الشراكة ضمن مقاربة "رابح-رابح" في مجال الصناعة النفطية و الغازية و التي تكون ايضا مبنية على التكوين و تبادل الخبرات.

و من جهة اخرى اكد الوزيران على ان العلاقات الثنائية "ممتازة و تاريخية" خاصة في مجالات الطاقة و المحروقات.

و لدى تطرقه للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين ذكر الوزير العراقي ان الجزائر قد قدمت اسهاما كبيرا و خبرات للعراق في المجال الطاقوي بعد قرار تأميم المحروقات, مما سمح - حسبه - للشركة العراقية في اجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح و الاستغلال الامثل لحقولها البترولية.

كما ذكر ذات المسؤول بما قدمته شركة سوناطراك في مجال تكوين المهندسين العراقيين و كذا نقل الخبرة والتجربة للعراق ي يضيف بيان وزارة الطاقة.

و في سياق ذي صلة عبر الطرفان على ارادة البلدين في تقوية التعاون و كذا فتح مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية العراقية و ذلك بمناسبة زيارة السيد قيطوني و توسيعها الى مختلف مجالات الصناعات الغازية و المحروقات.

و من جهة اخرى اكد المسؤولان مرة اخرى على ارادتهما لمواصلة المشاورات و تعميق التعاضد بين البلدين و ذلك في اطار اتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) و خارجها من أجل تحقيق استقرار الاسواق البترولية على الدى المتوسط و الطويل.

للتذكير ي يرافق وزير الطاقة خلال زيارته الى العراق كل من رئيس شركة سوناطراك السيد عبد المؤمن ولد قدور ووفد من الوزارة وسوناطراك.