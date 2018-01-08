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العراق مهتم بتواجد مجمع سوناطراك على أراضيه 

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 108 مرات
العراق مهتم بتواجد مجمع سوناطراك على أراضيه 

الجزائر - عبر وزير البترول العراقي السيد جبار علي  اللعيب يوم الأحد ببغداد عن الاهتمام الكبير الذي يوليه بلاده لتواجد  سوناطراك في العراق من خلال ما يمكن أن يقدمه المجمع  من خبرة  و تجربة خاصة في مجال استكشاف و استغلال الغازي حسب ما أفاد به  بيان لوزارة الطاقة.

و جاء  تصريح وزير البترول العراقي خلال محادثات جمعته  بوزير الطاقة السيد  مصطفى قيطوني هذا الأخير يقوم بزيارة عمل الى بغداد اليوم و غدا بدعوة من  السيد اللعيبي .

و قال السيد قيطوني أن الجزائر تعتزم تقوية تواجدها في العراق من خلال مجمع  سوناطراك و كذا دراسة امكانيات الاستثمار و الاعمال  في جميع المجالات  المتعلقة بقطاع الطاقة و خاصة في ميادين الاستكشاف و تطوير حقول الغاز و  البترول  سواء منها تلك التي هي في طور الاستغلال او غير المستكشفة و كذا  نشاطات التسويق.

كما اشار السيد قيطوني  الى ضرورة تقوية الشراكة ضمن مقاربة "رابح-رابح"  في  مجال الصناعة  النفطية و الغازية  و التي تكون ايضا مبنية على التكوين و تبادل الخبرات.

و من جهة اخرى اكد الوزيران على ان العلاقات الثنائية "ممتازة و تاريخية"  خاصة في مجالات الطاقة و المحروقات.

و لدى تطرقه للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين ذكر الوزير العراقي ان  الجزائر قد قدمت اسهاما كبيرا و خبرات للعراق في المجال الطاقوي بعد قرار  تأميم المحروقات, مما سمح  - حسبه -  للشركة العراقية في اجتياز المرحلة  الانتقالية بنجاح  و الاستغلال الامثل  لحقولها البترولية.

كما ذكر ذات المسؤول بما قدمته شركة سوناطراك في مجال تكوين المهندسين  العراقيين و كذا نقل الخبرة والتجربة للعراق ي يضيف بيان وزارة الطاقة.

و في سياق ذي صلة عبر  الطرفان على ارادة البلدين  في تقوية التعاون و كذا  فتح مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية العراقية  و ذلك بمناسبة زيارة السيد  قيطوني و توسيعها الى مختلف مجالات الصناعات  الغازية  و المحروقات.

و من جهة اخرى  اكد المسؤولان مرة اخرى على ارادتهما لمواصلة المشاورات و  تعميق التعاضد  بين البلدين  و ذلك في اطار  اتفاق دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) و خارجها من أجل تحقيق استقرار الاسواق البترولية على الدى  المتوسط و الطويل. 

للتذكير ي يرافق وزير الطاقة خلال زيارته الى العراق كل من رئيس شركة  سوناطراك  السيد عبد المؤمن ولد قدور ووفد من  الوزارة وسوناطراك.

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العراق مهتم بتواجد مجمع سوناطراك على أراضيه 
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 كانون2/يناير 2018 09:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 108 مرة   شارك

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