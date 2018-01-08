شركة الخطوط الجوية الجزائرية ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الأمن

البويرة - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان يوم الأحد من البويرة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما زالت تضمن خدمات ذات جودة عالية لمسافريها و "ليس لديها أي مشاكل فيما يخص معايير الأمن".

و في رده على سؤال للصحافة حول التقرير الاخير للطيران المدني الصيني حول الاداءات السيئة لبعض شركات الطيران والتي لن يسمح لها برفع عدد رحلاتهم نحو الصين, صرح الوزير "شركتنا لا تعرف أي مشكل فيما يخص معايير الامن" مضيفا أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفر خدمات ذات جودة عالية لمسافريها و تواصل ذلك عبر مختلف بلدان اوروبا دون اي مشكل".

و اغتنم الوزير الذي تفقد مختلف مشاريع قطاعه بولاية البويرة, هذه الفرصة ليؤكد ان "الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ليست صعبة", مضيفا ان "إدارة الشركة "بصدد إعداد مخطط لتحسين وضع الشركة أكثر".

و طمأن الوزير خلال زيارته الى البويرة حيث تفقد و دشن بعض المشاريع التابعة لقطاع الاشغال العمومية و النقل مثل مشروع ازدواج الطريق الوطني رقم 33 الرابط البويرة و حيزر على طول 10 كلم, ان "إدارة الخطوط الجوية الجزائرية و مستخدميها و شركائها يمكنهم بكل سهولة تجاوز الوضعية الحالية التي ليست صعبة و التي لا يمكنها كبح سير خدماتها".

و دعا السيد زعلان الى "ترك شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعمل و تسوي أوضاعها من طرف مسؤوليها دون اثارة الجدل حول هذا الموضوع الذي تسعى بعض الاطراف الى استغلاله من أجل إحداث الضجة".

و قال "شركتنا ما زالت تنقل مسافريها في الصيف و في العطل بطريقة عادية اذن علينا ان نتركها تعمل".