القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي 

  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرات
دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي 

الطارف - دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, اليوم الأحد بالطارف إلى تكثيف الإنتاج المحلي من  البذور و زراعة الخضروات من أجل تشجيع القطاع الفلاحي بهذه الولاية.

و لدى معاينته لمشتلة للخضروات ذات طابع خاص ببلدية زريزر, أكد الوزير بأن  ولاية الطارف "تتوفر على جميع المؤهلات التي ستمكنها من تحسين إنتاجها  الفلاحي".

و في هذا الصدد, دعا المستثمرين في القطاع الفلاحي إلى "التحرر من الاستيراد  من خلال مضاعفة إنتاج البذور المحلية" مما سيسمح -حسب ما أضاف- ب"تلبية  احتياجات مختلف مناطق شرق البلاد و التوجه نحو التصدير".

و بعد أن ذكر بسلسلة تدابير الدعم ضمن مختلف البرامج التي تستهدف مرافقة  المستثمرين , تطرق السيد بوعزغي للمؤهلات المتواجدة في شعبة الطماطم و آفاق  تنمية هذا المجال بولاية الطارف.

 

إقرأ أيضا: هيكلة قطاع الفلاحة ضرورة ملحة (وزير)

و لدى توجهه إلى مؤسسة ذات طابع خاص متخصصة في إنتاج بذور البطاطس و حفظ و  توضيب المنتجات الفلاحية تم إنشاؤها في إطار التعاون الدولي, ثمن السيد بوعزغي  "التعاون المثمر" و دعا المستثمرين إلى "إبرام شراكات من شأنها تلبية احتياجات  قطاع الفلاحة".

و بوحدة تحويل الطماطم ببلدية الشط حيث استمع الوزير لشكاوى مستثمرين في  الطماطم الصناعية , أوضح أنه سيتم تنظيم "لقاء تشاوري" يجمع بين جميع  المتدخلين في هذه الشعبة بولاية الطارف "خلال الأسبوع المقبل" من أجل تقييم  الوضع و إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

و استنادا للمعلومات المقدمة فإن ولاية الطارف التي تحصي 289 ألف و 175 هكتار  من المساحة الفلاحية الإجمالية منها 74 ألف و 173 هكتارا صالحة للزراعة سجلت  خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 قيمة إنتاجية ب56,5 مليار د.ج كما تم تصنيفها  في المرتبة ال25 على الصعيد الوطني بما يمثل 1,9 بالمائة من الإنتاج الوطني.

إقرأ أيضا: تيسمسيلت :وزير الفلاحة يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار السياحي بالمناطق الجبلية والغابية

و لدى معاينته للأشغال الجارية بالمحيط المسقي بالطارف-بوثلجة-بحيرة الطيور  المتعلق بالتهيئة المائية الفلاحية بسهل الطارف الذي يضم 9600 هكتار,  أعطى  الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين من أجل "الاهتمام بمشكل فيضانات الأراضي  الفلاحية المطروح من طرف فلاحي المنطقة" و حث ذات المسؤولين على "العمل على  إيجاد الحلول اللازمة".

و بمدرسة الصيد البحري بالقالة , أشرف الوزير على مراسم التوقيع على اتفاقية  بين المركز الوطني لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات و مستثمر حائز على  عقد امتياز ببحيرة الملاح من أجل استزراع بلح البحر و المحار على مستوى بحيرة  الملاح و إنجاز حديقة تجريبية لتربية الأرانب.

 

كما سيتوجه الوزير إلى غابة طونقة الترفيهية بمدينة القالة قبل أن يشرف على  لقاء مغلق مع إطارات قطاعه. 

كلـمات مفتـاحيــة :
دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي 
  أدرج يـوم : الأحد, 07 كانون2/يناير 2018 18:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 135 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود