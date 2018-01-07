دعوة إلى تكثيف البذور و زراعة الخضروات من أجل تحسين الإنتاج المحلي 

الطارف - دعا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي, اليوم الأحد بالطارف إلى تكثيف الإنتاج المحلي من البذور و زراعة الخضروات من أجل تشجيع القطاع الفلاحي بهذه الولاية.

و لدى معاينته لمشتلة للخضروات ذات طابع خاص ببلدية زريزر, أكد الوزير بأن ولاية الطارف "تتوفر على جميع المؤهلات التي ستمكنها من تحسين إنتاجها الفلاحي".

و في هذا الصدد, دعا المستثمرين في القطاع الفلاحي إلى "التحرر من الاستيراد من خلال مضاعفة إنتاج البذور المحلية" مما سيسمح -حسب ما أضاف- ب"تلبية احتياجات مختلف مناطق شرق البلاد و التوجه نحو التصدير".

و بعد أن ذكر بسلسلة تدابير الدعم ضمن مختلف البرامج التي تستهدف مرافقة المستثمرين , تطرق السيد بوعزغي للمؤهلات المتواجدة في شعبة الطماطم و آفاق تنمية هذا المجال بولاية الطارف.

و لدى توجهه إلى مؤسسة ذات طابع خاص متخصصة في إنتاج بذور البطاطس و حفظ و توضيب المنتجات الفلاحية تم إنشاؤها في إطار التعاون الدولي, ثمن السيد بوعزغي "التعاون المثمر" و دعا المستثمرين إلى "إبرام شراكات من شأنها تلبية احتياجات قطاع الفلاحة".

و بوحدة تحويل الطماطم ببلدية الشط حيث استمع الوزير لشكاوى مستثمرين في الطماطم الصناعية , أوضح أنه سيتم تنظيم "لقاء تشاوري" يجمع بين جميع المتدخلين في هذه الشعبة بولاية الطارف "خلال الأسبوع المقبل" من أجل تقييم الوضع و إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

و استنادا للمعلومات المقدمة فإن ولاية الطارف التي تحصي 289 ألف و 175 هكتار من المساحة الفلاحية الإجمالية منها 74 ألف و 173 هكتارا صالحة للزراعة سجلت خلال الموسم الفلاحي 2016/2017 قيمة إنتاجية ب56,5 مليار د.ج كما تم تصنيفها في المرتبة ال25 على الصعيد الوطني بما يمثل 1,9 بالمائة من الإنتاج الوطني.

و لدى معاينته للأشغال الجارية بالمحيط المسقي بالطارف-بوثلجة-بحيرة الطيور المتعلق بالتهيئة المائية الفلاحية بسهل الطارف الذي يضم 9600 هكتار, أعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين من أجل "الاهتمام بمشكل فيضانات الأراضي الفلاحية المطروح من طرف فلاحي المنطقة" و حث ذات المسؤولين على "العمل على إيجاد الحلول اللازمة".

و بمدرسة الصيد البحري بالقالة , أشرف الوزير على مراسم التوقيع على اتفاقية بين المركز الوطني لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات و مستثمر حائز على عقد امتياز ببحيرة الملاح من أجل استزراع بلح البحر و المحار على مستوى بحيرة الملاح و إنجاز حديقة تجريبية لتربية الأرانب.

كما سيتوجه الوزير إلى غابة طونقة الترفيهية بمدينة القالة قبل أن يشرف على لقاء مغلق مع إطارات قطاعه.