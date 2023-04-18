قسنطينة: تأجيل استلام المصفاة الجديدة للملح الصخري بلوطاية إلى "منتصف مارس 2018"

قسنطينة- تم تأجيل استلام المصفاة الجديدة للملح الصخري الجاري إنجازها بلوطاية (ولاية بسكرة) إلى "منتصف شهر مارس 2018" حسب ما أفاد به يوم السبت بقسنطينة المدير العام للمؤسسة الوطنية للأملاح نبيل مغلاوي.

و أوضح السيد مغلاوي بأنه تم تأجيل تاريخ الاستلام بقليل في أعقاب توقف الأشغال منذ نهاية شهر أكتوبر المنصرم لأسباب إدارية مشيرا إلى أنه "سيتم استئناف الأشغال خلال هذه الأيام."

و بغض النظر عن بعض الأشغال التي يتعين استكمالها و التجهيزات التي سيتم وضعها تم الانتهاء بنسبة 95 بالمائة من عملية تركيب هذه المصفاة التي كان من المزمع استلامها في شهر سبتمبر من سنة 2017 حسب ما أشار إليه ذات المتحدث.

و تأتي هذه المصفاة الجديدة التي شرع في أشغال إنجازها في فبراير 2016 لتحل محل المصفاة القديمة التي دخلت حيز الاستغلال في 1982 و توقفت عن العمل في 2006 بالنظر ل"قدم" تجهيزاتها التي لم تعد تستجيب لمتطلبات السوق حسب ما أوضحه ذات المسؤول.

و ستنتج هذه المصفاة ذات القدرة الإنتاجية 80 ألف طن ما لا يقل عن 25 ألف طن من الملح الصيدلاني و 25 ألف طن من ملح الكريات و 30 ألف طن من الملح الموجه للاستهلاك المنزلي و الصناعي علاوة على الملح الكيميائي "عالي الصفاء" المتكون من 99,9 بالمائة من كلوريد الصوديوم حسب ما أوضحه نفس المصدر.

و أضاف بأن هذا الإنتاج "سيسمح هذا الإنتاج للجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال إنتاج الملح الكيميائي المستخدم في الصناعة الصيدلانية" و "تغطية الاحتياجات الوطنية و وضع حد لعمليات الاستيراد".

و علاوة على الاكتفاء الذاتي من الملح الصيدلاني الذي يدخل في تكوين المحاليل الفسيولوجية إضافة إلى مواد صيدلانية أخرى ستسمح هذه المصفاة أيضا بوضع حد لعملية "استيراد ملح الكريات" المستعمل في تجديد راتنجات تجهيزات معالجة المياه.

و تعد المؤسسة الوطنية للأملاح التي يتواجد مقرها بقسنطينة أكبر منتج و موزع جزائري للملح و تشمل جميع مجالات الأنشطة مثل تلك الغذائية و الصناعية و معالجة المياه و تذويب الثلوج و الفلاحة و الصيدلة و مستحضرات التجميل.

و تطمح المؤسسة الوطنية للأملاح التي تتوفر على 6 وحدات إنتاج و 3 مراكز توزيع لتنويع تشكيلتها من المنتجات و زيادة عدد عروضها في السوق الوطنية و الدولية.

قسنطينة: إنشاء قائمة محدودة للمؤسسات من أجل إعادة تأهيل المناطق الصناعية

وتجري حاليا بقسنطينة مساعي تتعلق بإعداد قائمة محدودة للمؤسسات ومكاتب الدراسات والمساعدة على مراقبة الأشغال وذلك من أجل تهيئة المناطق الصناعية للسماح لانطلاقتها في آجال قريبة حسب ما علم يوم السبت لدى مصالح الولاية.

وقد أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تعليمات في هذا السياق قصد وضع "قائمة مختصرة" للمؤسسات من أجل إعادة تأهيل المناطق الصناعية الجديدة بالولاية.

وأكد ذات المصدر بأن جميع الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة تم اتخاذها للسماح بإنجاز وتجسيد هذه العملية.

ويندرج هذا الإجراء "الاستعجالي" في إطار توجيهات الحكومة الرامية إلى ترقية الاستثمار من خلال إنشاء المزيد من العقار الصناعي حسب ما صرح به ذات المصدر موضحا بأن اعتماد هذا المسعى يرمي إلى هدف أساسي يتمثل في "تجنب الإجراءات الإدارية التي عادة ما تكون جد بطيئة وتسريع وتيرة الإنجاز" .

وستسمح "القائمة الصغيرة" التي سيتم إعدادها "قريبا" بتعيين مكاتب دراسات أو مجموعات مكلفة بإنجاز دراسات التحكم في المناطق الصناعية على مساحة إجمالية بحوالي 1000 هكتار في ولاية قسنطينة حسب ما تمت الإشارة إليه.

ويتعلق الأمر بكل من منطقة عين الرمان الواقعة ببلدية عين سمارة المتربعة على 120 هكتارا والمقسمة على 280 حصة وكذا منطقة عين عبيد على مساحة 543 هكتارا بـ656 حصة والثالثة بمنطقة ديدوش مراد على مساحة 238 هكتارا.

وبعدما أشار إلى أثر هذه الحصة في الاستجابة للطلبات المعبر عنها في هذا المجال أوضح ذات المصدر بأن الارتفاع "المعتبر" في عدد المستثمرين الذي يتجاوز 10 آلاف بقسنطينة مذكرا بتعليمات الحكومة لتمكين المرشحين للاستثمار في المناطق الصناعية بالحصول وبسرعة على الحصص الأرضية التي سيتم منحها على شكل عقد امتياز.

وكانت الحكومة أطلقت في هذا السياق برنامجا طموحا لإعادة تأهيل 49 حظيرة صناعية جديدة بغلاف مالي يتجاوز 300 مليار د.ج كما ذكر به ذات المصدر مشيرا إلى أن هذه الحواضر الجديدة التي سيتم إنجازها وفقا للمقاييس والمعايير الدولية توفر للمسثمرين "أحسن الظروف" لتجسيد مشاريعهم.

للإشارة فإن ولاية قسنطينة استفادت من ثلاث مناطق صناعية من ضمن 49 تم إنشاؤها من طرف الحكومة وذلك من أجل إنشاء حواضر عقارية موجهة للاستثمار.