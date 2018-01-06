صناعة : تدشين العديد من المشاريع يوم الاثنين في الجزائر العاصمة

الجزائر- يقوم وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفى يوم الاثنين المقبل بتدشين العديد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة و ذلك في العديد من الشعب الصناعية مثل تصنيع قطع غيار السيارات والهواتف النقالة والمنتجات الغذائية- الزراعية ومواد البناء.

و حسب بيان وزارة الصناعة والمناجم سيقوم الوزير بإعطاء شارة انطلاق وحدة انتاج الفرامل و لواحقها في وادي الكرمة ببلدية السحاولة.

وسيبدأ هذا المشروع في المرحلة الأولى بإنتاج صفائح الفرملة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف وحدة في 2018 قبل أن تنتقل إلى 200 الف وحدة في عام 2020.

ولكن ابتداء من سنة 2019 سينطلق هذا المصنع في إنتاج فكوك الفرامل مع قدرة إنتاجية قدرها 100 الف وحدة سنويا على أن ترتفع قدرة الاتنتاج الى 150 ألف وحدة سنة 2020.

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وفي قطاع الإلكترونيات سيقوم الوزير بافتتاح وحدة تركيب الهواتف الذكية "سامسونج" الواقعة في المنطقة الصناعية للرويبة.

و حسب ذات المصدر , تصل القدرة الانتاجية لهذه الوحدة الى 5ر1 مليون هاتف في عام 2018 و 5ر2 مليون وحدة في 2019 .

و يعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة المصنع الكوري الجنوبي سامسونج الكترونيكس من خلال فرعها الجزائري سامسونج الجزائر وشريكه الموزع "تايم كوم".

و تتربع هذه الوحدة الانتاجية على مساحة تبلغ حوالي 2 هكتار مدعمة بخط تجميع و انتاج على مساحة 3.600 متر مربع , ومن المتوقع أن تتوسع مساحة هذه الوحدة الانتاجية في السنة الثانية.

و تتمثل منتجات هذه الوحدة في تشكيلة " سامسونج جلاكسي جي" خاصة " جي7 برو" "جي3 برو" و " جي7 بريم" و " جي 7 كور" و الهاتف "بريم الأكبر بلوس" و ذلك تحت علامة " سامسونج في بلادي".

وبالإضافة إلى ذلك سيقوم السيد يوسفي بافتتاح وحدة لتصنيع مشتقات الحليب التابعة لشركة رامي للألبان بطاقة إنتاجية تبلغ 250.000 لتر / يوم.

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وفي قطاع مواد البناء سيقوم الوزير بتدشين وحدة إنتاج مختلف انواع البلاط بطاقة إنتاجية تصل الى 12.000 متر مربع في اليوم.

كما سيقوم السيد يوسفي ايضا خلال نفس الزيارة بتفقد اشغال تطوير ادوات انتاج و توسيع القدرات الانتاجية لشركة كابرف (بلدية سيدي موسى) و هي فرع للمجمع الصناعي العمومي للمجموعة الصناعية العامة ديفاندوسي وهي شركة متخصصة في إنتاج الشاليهات الثابتة والمتنقلة والغرف الصحراوية.

و ستسمح عملية تجديد و تهيئة هذه الشركة بزيادة إنتاجها إلى 1.540 حجرة /سنة و 1.375 متر مربع / سنة من البناءات الجاهزة .

و في اطار تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيفتتح السيد يوسفي "بيت المؤسسة للجزائر" التي تقع في بلدية المحمدية .

يذكر أن هذه الهيئة منصوص عليها في قانون تطوير الاستثمار الصادر في عام 2016 هذا البيت يتكون من أربع (4) هيئات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مشتلة مؤسسة الجزائر وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و ستسمح هذه الهيئة المدمجة بضمان التكفل الفعال بنسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا حاملي المشاريع و ذلك من خلال تفادي التنقلات عبر العديد من الجهات للاستفادة من خدمات هذه الهيئات.

و سيقوم الوزير بتدشين مركز التسهيل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي سيضمن مرافقة و توجيه و تكوين لفائدة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة و كذا معاينة تقدم اشغال مشروع مشتلة مؤسسة الجزائر العاصمة .