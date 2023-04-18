القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نسبة إمتلاء السدود بلغت 53 بالمائة حتى نهاية ديسمبر الماضي

  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرات
نسبة إمتلاء السدود بلغت 53 بالمائة حتى نهاية ديسمبر الماضي

الجزائر-  كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب, يوم  السبت بالجزائر, عن أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني  بلغت 53  بالمائة نهاية ديسمبر الفارط, مؤكدا أن مخزوناتها من المياه  بلغت 5ر3 مليار متر مكعب , ما يسمح بتلبية الطلب على المياه لمدة عامين على الأقل.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة تفقدية قادته الى العديد من  مشاريع قطاعه  بولاية الجزائر, رفقة والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخ, أن  كميات المياه التي تم تخزينها منذ بداية تساقط الأمطار في الموسم الجديد أي من  أكتوبر 2017 الى غاية نهاية ديسمبر 2017, بلغت 500 مليون متر مكعب, مشيرا الى  انه لم يتم تسجيل هذا الحجم منذ خمس سنوات في نفس الفترة.

اقرأ أيضا:    تسيير السدود: إطلاق تطبيق عبر الانترنت "سدود الجزائر" 

و بخصوص اجمالي مخزونات المياه المتوفرة حاليا, قال السيد نسيب انها بلغت 5ر3  مليار متر مكعب على المستوى الوطني, ما يمثل وفرة تسمح بتلبية الحاجيات لمدة  عامين على الاقل, باستثناء بعض السدود التي تعرف مستويات منخفضة , مثل سد عين  الدالية بسوق اهراس الذي عرف نقص مياه "تاريخي" و سد قالمة و سد سكيكدة و سد  برج بوعريريج.

و عموما, قال الوزير, ان نسبة امتلاء السدود بلغت 53 بالمائة و هي نسبة  "جيدة" في هذه الفترة, خاصة و ان 70 بالمائة من كميات الامطار المخزنة في غضون  العشر سنوات الاخيرة تم تسجيلها خلال  الفترة  الممتدة ما بين يناير و مارس من  كل سنة, حسب الإحصائيات. 

و اضاف الوزير انه اذا تم هذه السنة تسجيل نفس المنحى, فإن نسبة امتلاء  السدود ستكون "مريحة جدا", مضيفا ان مخزونات السدود لا تمثل الا 31 بالمائة من  حجم 4ر10 مليار متر مكعب المجندة سنويا للاستجابة للطلب, و أن الباقي يأتي من  المياه الجوفية (64 بالمائة) و محطات تحلية مياه البحر (5ر4 بالمائة) و محطات  معالجة المياه المستعملة (5ر0 بالمائة).

كلـمات مفتـاحيــة :
نسبة إمتلاء السدود بلغت 53 بالمائة حتى نهاية ديسمبر الماضي
  أدرج يـوم : السبت, 06 كانون2/يناير 2018 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود