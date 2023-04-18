نسبة إمتلاء السدود بلغت 53 بالمائة حتى نهاية ديسمبر الماضي

الجزائر- كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب, يوم السبت بالجزائر, عن أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 53 بالمائة نهاية ديسمبر الفارط, مؤكدا أن مخزوناتها من المياه بلغت 5ر3 مليار متر مكعب , ما يسمح بتلبية الطلب على المياه لمدة عامين على الأقل.

و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة تفقدية قادته الى العديد من مشاريع قطاعه بولاية الجزائر, رفقة والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخ, أن كميات المياه التي تم تخزينها منذ بداية تساقط الأمطار في الموسم الجديد أي من أكتوبر 2017 الى غاية نهاية ديسمبر 2017, بلغت 500 مليون متر مكعب, مشيرا الى انه لم يتم تسجيل هذا الحجم منذ خمس سنوات في نفس الفترة.

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و بخصوص اجمالي مخزونات المياه المتوفرة حاليا, قال السيد نسيب انها بلغت 5ر3 مليار متر مكعب على المستوى الوطني, ما يمثل وفرة تسمح بتلبية الحاجيات لمدة عامين على الاقل, باستثناء بعض السدود التي تعرف مستويات منخفضة , مثل سد عين الدالية بسوق اهراس الذي عرف نقص مياه "تاريخي" و سد قالمة و سد سكيكدة و سد برج بوعريريج.

و عموما, قال الوزير, ان نسبة امتلاء السدود بلغت 53 بالمائة و هي نسبة "جيدة" في هذه الفترة, خاصة و ان 70 بالمائة من كميات الامطار المخزنة في غضون العشر سنوات الاخيرة تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و مارس من كل سنة, حسب الإحصائيات.

و اضاف الوزير انه اذا تم هذه السنة تسجيل نفس المنحى, فإن نسبة امتلاء السدود ستكون "مريحة جدا", مضيفا ان مخزونات السدود لا تمثل الا 31 بالمائة من حجم 4ر10 مليار متر مكعب المجندة سنويا للاستجابة للطلب, و أن الباقي يأتي من المياه الجوفية (64 بالمائة) و محطات تحلية مياه البحر (5ر4 بالمائة) و محطات معالجة المياه المستعملة (5ر0 بالمائة).