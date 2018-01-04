إيران مهتمة بشراء مادة الفوسفات من الجزائر لتلبية حاجياتها الصناعية

الجزائر- كشف سفير إيران بالجزائر السيد رضا عامري عن رغبة بلاده "بشراء مادة الفوسفات مباشرة من الجزائر لتلبية احتياجات صناعتها" حسبما علم يوم الخميس في بيان لوزارة الصناعة و المناجم.

و أبدى السفير الايراني خلال لقاء جمعه مع وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي يوم الخميس بالجزائر, اهتمام بلاده التي تستورد كميات كبيرة من الفوسفات لتلبية احتياجات صناعتها, بشراء هذه المادة مباشرة من الجزائر.

و قال السفير الايراني أن الجزائر "تمتلك صناعة فوسفات فنية وواعدة" يضيف ذات المصدر .

من جانبه, اكد السيد يوسفي بأن "الجزائر ترحب بالفكرة , داعيا مؤسسات البلدين الناشطة في هذا الفرع الى مباشرة المفاوضات للوصول الى اتفاقيات في هذا المجال".

كما ابرز الوزير ايضا استعداد الجزائر للتعاون مع ايران في جميع المجالات الصناعية لاسيما الصناعات الغذائية و صناعة النسيج و الصناعات الكهربائية و هي الفروع التي يمكن للطرفين الاستفادة من تجارب بعضهما البعض.

و خلال هذا اللقاء الذي عكف على بحث افاق التعاون الاقتصادي و الصناعي الثنائي, شدد الطرفان على ضرورة تعزيز و تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين اكثر فاكثر لترقى الى مستوى العلاقات السياسية الجيدة خصوصا و ان مجالات التعاون الثنائي واسعة جدا.

في هذا الصدد, أشار السيد عامري الى "استعداد بلاده التي تحوز تجربة كبيرة في المجال الصناعي, لمرافقة الجزائر في مسار تنويع اقتصادها", من خلال استحداث شراكات في المجالين الصناعي و المنجمي, يضيف البيان .

يذكر بان الجزائر و ايران تجمعهما لجنة عليا مشتركة تنعقد دوريا لبحث التعاون الثنائي فضلا عن لجنة مختلطة خاصة بقطاع الصناعة.