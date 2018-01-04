حجار يؤكد على "تعذر" اعتماد منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين في الوقت الحالي

الجزائر - أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي, الطاهر حجار, يوم الخميس, أن اعتماد منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين يعد "أمرا متعذرا في الوقت الحالي" ونفس الشأن بالنسبة لإيواء الطلبة الجامعين بالفنادق والمجمعات السكنية.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة, أوضح السيد حجار أن إدراج منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين بدلا من توفير السكن يعد "أمرا متعذرا في الوقت الحالي" وذلك بسبب غيابها (المنحة) ضمن النظام التعويضي المعمول به حاليا .

كما أرجع السيد حجار صعوبة اعتماد هذه المنحة حاليا إلى عدة أسباب منها ,"صعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها وذلك حسب المناطق والأقاليم ,خاصة في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار في الوطن , وكذا مع تسجيل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار".

وبالموازاة, شدد السيد حجار ,على أن مسألة توفير السكن للأساتذة الباحثين تعد من "أولويات القطاع " الذي يحرص باستمرار على تحسين الوضعية المهنية و الاجتماعية لهذا الشريحة , وذلك انطلاقا من كون توفير السكن يشكل " عنصر استقرار اجتماعي و مهني لتحسين الاداء المهني والبيداغوجي للأستاذ".

وبخصوص إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية, استبعد الوزير تطبيق هذا الإجراء الذي وصفه ب " غير الواقعي في الظرف الراهن", وذلك بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق التي لا تشكل حسبه-- " البديل المناسب لإسكان الطلبة الجامعيين".

كما قال السيد حجار, أن مسألة إسكان الطلبة الجامعيين بالمجمعات السكنية تعد "عملية لا تبدو بكل المقاييس ميسرة في الوقت الحالي" , مشيرا إلى إمكانية اللجوء إليها في المدى الطويل وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

و اضاف قائلا أن ''تطبيق هذه الصيغة (إسكان الطلبة الجامعيين على مستوى المجمعات السكنية),مرهون ببعث صيغ جديدة مخصصة لفائدة إسكان الطلبة من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية و الخاصة الناشطة في مجال الترقية العقارية ".