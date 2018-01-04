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طمار يتباحث مع السفير القطري حول سبل التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرات

الجزائر- استقبل وزير السكن و العمران و المدينة السيد  عبد الوحيد طمار يوم الخميس بمقر الوزارة سفير دولة قطر بالجزائر السيد  ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي حسب بيان للوزارة .

و حسب ذات المصدر فان هذا اللقاء , "يندرج في اطار التعاون المشترك بين  البلدين الشقيقين الجزائر و قطر".

 

كما تطرق الطرفان الى الروابط الاخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين من خلال  "التعاون المثمر في مختلف المجالات" يضيف  ذات البيان.

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طمار يتباحث مع السفير القطري حول سبل التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 04 كانون2/يناير 2018 15:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 55 مرة   شارك

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