طمار يتباحث مع السفير القطري حول سبل التعاون الثنائي

الجزائر- استقبل وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار يوم الخميس بمقر الوزارة سفير دولة قطر بالجزائر السيد ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي حسب بيان للوزارة .

و حسب ذات المصدر فان هذا اللقاء , "يندرج في اطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين الجزائر و قطر".

كما تطرق الطرفان الى الروابط الاخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين من خلال "التعاون المثمر في مختلف المجالات" يضيف ذات البيان.